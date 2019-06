Trump kampányígérete: ha újraválasztják, meggyógyítja a rákot

Donald Trump számos olyan ígéretet tett már elnökként, amiből semmi nem vált valóra, de a legnagyobb hazugságot alighanem kedd esti floridai kampányeseményén állította:

ha újraválasztanak 2020-ban, új orvosi megoldásokra fogunk törekedni. Sok-sok betegségre találunk majd gyógymódot, beleértve a rákot is. Felszámoljuk az AIDS-et Amerikában egyszer s mindenkorra, ehhez nagyon közel állunk.

Érdekes, hogy nem Trump az első magas rangú politikus, aki a rák meggyógyítását ígérgette. Joe Biden, a Demokrata Párt egyik elnökjelöltje múlt héten ugyanerről beszélt.

Ezt egyébként egyikük sem tudta természetesen alátámasztani. Trump szájából pedig azért is hangzik rendkívül furcsának, mert a korábbiakban többször is szembement a tudósokkal, sőt, egyszer azt is kijelentette, hogy a szélturbinák hangja rákot okoz, ami természetesen nem igaz.

Kiemelt kép: Eva Marie Uzcategui T. / Anadolu Agency / Europress