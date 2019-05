We’re going to Ibiza: a Vengaboys fellép a csütörtöki bécsi tüntetésen

Bár az osztrák kormány hétfőn megbukott, nem marad el a csütörtökre, a bécsi kancellária épülete elé meghirdetett tüntetés. Az ORF-nek az egyik szervező megerősítette, hogy a demonstráció himnuszává vált 20 évvel ezelőtti sláger, a We’re going to Ibiza élőben is elhangzik majd, ugyanis a Vengaboys fellép a rendezvényen.

Az örökzöldet azért fedezték fel újra, mert az osztrák kormányválságot egy titokban, Ibizán készített videó okozta: az FPÖ vezetője, Heinz-Cristian Strache alkancellár a választások előtt néhány hónappal közbeszerzési győzelmeket ígért egy állítólag Vlagyimir Putyinhoz bekötött orosz nőnek, ha az megveszi Ausztria legbefolyásosabb bulvárlapját, és a kampányban Strache eszközévé teszi.

Az Aljona Makarova néven bemutatkozó nő azt mondta, hogy földeket venne az alpolgármestertől ötszörös áron, de Strache inkább arra akarta rávenni, hogy vegye meg neki a Kronen Zeitungot, ami Ausztria legnépszerűbb bulvárlapja.

Erről a számról van szó:

Kiemelt kép: Michal Fludra/NurPhoto