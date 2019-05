Európa nagy része megmutatta, hogy a klímaváltozás fontosabb a migrációnál

Európa vagy zöld lesz, vagy nem lesz – olvashattuk az elmúlt hetekben az LMP európai parlamenti választási plakátjain. Az eredmények fényében úgy fest, az európai politikában ha a zöldek áttörése nem is, de egy jókora zöldhullám elindult.

Más kérdés, hogy LMP lesz-e, a párt ugyanis 2,18 százalékos eredményével nem jutott brüsszeli mandátumhoz, és az MSZP-Párbeszéd szövetség is csúnyán leszerepelt, mindössze 6,66 százalékot szerzett, így csak egy képviselőt delegálhat az EP padsoraiba. Az eddig a zöld frakcióban ülő Jávor Benedek így hely nélkül marad. Jávor vasárnap éjjel az eredmények ismeretében azt mondta, sajnálja, hogy amíg egész Európában megerősödtek a zöld politikai erők, hazánk kivétel ez alól.

– írta a képviselő hétfői Facebook-posztjában.

És valóban, nálunk a köztévében Nógrádi György arról beszélt az EP-választás reggelén, a német közéletet csak azért uralja a környezetvédelem, hogy „ne kelljen a migrációról beszélni”. Mindez pedig tökéletesen illeszkedik abba a kormányzati narratívába, miszerint a klímavédelem mellett tüntető fiatalok mögött is Soros György áll.

Miben más az összeurópai helyzet, mint a magyar? Az EP-választás eredményeinek fényében elég sok mindenben.

A Zöldek ugyanis több országban is megerősödtek. Kezdjük rögtön Németországgal: a kereszténydemokrata a CDU a szavazatok 22,2 százalékát szerezte meg, ami 7,3 százalékpontos visszaesést jelent az előző EP-választáshoz képest. Történelmi mélypontra süllyedt a szociáldemokrata SPD is, olyannyira, hogy a Zöldek átvették a második helyet, 21 százalékkal. Ez 10,5 százalékpontos növekedést jelent a 2014-es eredményükhöz képest.

A statisztikákból kiderül, mindez nagyban köszönhető a német fiataloknak: a 18-24 éves korosztályban a szavazatok 34 százalékát a Zöldek szerezték meg.

Germany: GRUNE (Greens/EFA) take 34% of the votes of the 18-24 years. #EP2019 #Europawahl2019 pic.twitter.com/Tz4b5tllK3

