Öt gyerek halt meg a Disney Worldbe tartó horrorkirándulásban

Öt Louisiana állambeli gyerek is volt azon hét halott közt, akik szörnyű autóbalesetet szenvedtek Floridában. Egy pünkösdi gyülekezetbe tartozó csoport kisbusszal indult el kirándulni Disney Worldbe, amiben összesen kilenc gyermek és három felnőtt ült, köztük a pásztor felesége is. A jármű egy ellenkező irányba haladó vontatóval ütközött, ami egy másik járművet húzott maga után.

Az elhunyt gyerekek közt a legfiatalabbak 6-7 évesek, az idősebbek már éppen tinédzserkorúak voltak, rajtuk kívül a két kamionos is életét vesztette. Mint később kiderült, egyikük már számos büntetőcédulát kapott az elmúlt években. A túlélőket kórházba szállítottak, egyikük egy terhes nő volt, aki azóta megszült.

Please join me in praying for these children and their families. This is a heartbreaking tragedy. https://t.co/SmYqO4Goh6

— Steve Scalise (@SteveScalise) January 4, 2019