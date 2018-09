Húsnyárs szúrta át a 10 éves fiú arcát, hatalmas szerencséje volt

A csodával határos módon semmilyen fontos szerve nem sérült meg annak a tízéves missouri fiúnak, akinek arcát egy húsnyárs szúrta át, amikor a hétvégén leesett egy fáról.

A nyárs Xavier Cunningham fejébe fúródott az arcától a koponyája hátsó részéig, de sem a szemét, sem az agyát, sem a gerincvelőt, sem a fő verőereket nem sértette meg.

A fiú harrisonville-i otthonuk kertjében játszott fára épült kis házában, amikor rovarok támadtak rá. A házból kizuhant Xavier a földön egy 15 centiméteres húsnyársra esett, ami átszúrta a fejét. A fiú magánál volt, amikor édesanyja odarohant hozzá.

@KUHospital doctors check on 10-year-old Xavier Cunningham after removing a rotisserie skewer from his head. Xavier was fleeing a nest of bees when he fell out of a tree house face first onto the skewer! Watch @KCTV5 at 6 for the full story. pic.twitter.com/QzslBDeiCV

— KU Hospital News (@KUHospitalNews) September 10, 2018