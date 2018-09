Kennedy-hasonmás punk szerezné vissza Texast a demokratáknak

A novemberi időközi választás jelentheti Donald Trump amerikai elnök számára az első igazi megmérettetést, amikor az államok harmadában új szenátort választanak. A demokratáknak nincs könnyű dolguk, de jelek szerint Texasban valami elindult.

Klasszikus támadási taktika, amikor egy politikus múltját előszedik az ellenfelek, hogy ezzel tegyék őt népszerűtlenebbé a választók körében. Ez volt a célja a republikánus pártnak is, amikor augusztus végén kiraktak egy fotót a Twitterre, amelyen az akkor még demokrata Beto O’Rourke szerepel huszonévesen a Foss nevű punk zenekar tagjaként. A republikánusok azt írták a kép mellé, hogy O’Rourke azért nem akar vitázni az ő jelöltjükkel, Ted Cruzzal, mert inkább zenélget.

Maybe Beto can’t debate Ted Cruz because he already had plans… pic.twitter.com/LdqKTh3yK4 — Texas GOP (@TexasGOP) August 28, 2018

A támadás visszafelé sült el: a közvélemény, a választók, főleg a fiatalabb korosztály számára kimondottan szimpatikus volt, hogy O’Rourke nem egy karót nyelt politikus, hanem olyan, aki egyszer lázadt a rendszer ellen.

Ez persze még nem elegendő ahhoz, hogy a demokraták újra szenátori széket szerezzenek Texasban, de ahogy az a Hillary Clintonra leadott szavazatok számából is látszott, a demokratáknak van keresnivalójuk a déli államban. Beto O’Rourke pedig úgy tűnik, hogy jól indul a választóknál.

Erről döntenek novemberben Az Amerikai Egyesült Államok választási rendszere szerint minden állam két szenátort delegál a 100 tagú washingtoni szenátusba, egy szeniort és egy juniort – ezek az informális titulusok inkább csak azt jelzik, hogy melyikük van régebb óta hivatalban. A szenátorokat hat évre választják, de nem minden államban zajlanak egyszerre ezek a választások, hanem egy időben 33-34 államban lehet új szenátorokra szavazni. A szenátusban most 50 republikánus, 47 demokrata és 3 független ül. A képviselőháznak 435 tagja van, őket kétévente választják, így idén is. Jelenleg 237 republikánus és 193 demokrata tagja van.

Kennedy-klón

Eredeti nevén Robert Francis O’Rourke 1972-ben született a texasi El Pasóban negyedik generációs ír bevándorlók gyermekeként. A Beto nevet, amely a Robert spanyol változatából jön, még óvoda előtt kapta és azóta is azt használja. Az egyetem elvégzése után New Yorkban dolgozott egy internetes cégnél, majd szülővárosában saját honlap- és szoftverfejlesztő céget alapított.

Politikai karrierje 2005-ben kezdődött, amikor beválaszották az El Paso-i városi tanácsba, ahol 2011-ig maradt. Ezután magasabb szintre lépett: 2012-ben a texasi 16-os kongresszusi körzetből került be a washingtoni képviselőházba. Ezt a székét azóta három választáson sikerült megtartania.

A pletykák szerint O’Rourke-ot egy másik ír-amerikai család tagjáról, John F. Kennedy elnök öccséről, Robert F. Kennedyről kapta, akivel nemcsak külsőre hasonlítanak, de kampányolási stílusuk is hasonló: oda kell menni az emberek közé. Például úgy, hogy vasárnap reggel közös futásra invitálja a választókat, és miközben pihenőt tart, beszélget velük.

Közben folyamatosan járja a körzetet, hogy ezzel is megmutassa, mennyivel dinamikusabb jelölt, mint Ted Cruz. Arra is odafigyel, hogy a nem Texasban élő texasi szavazókat is megszólítsa, Washingtonban például sörözni hívta őket. O’Rourke-nak nincs kampányszakértője: ő maga találja ki a stratégiáját és erre büszke is.

Az amerikai belpolitika egyik legfontosabb kérdésében Beto O’Rourke teljesen szembemegy Donald Trumppal: kampányrendezvényein különösen empatikusan beszél a bevándorlókról – pont úgy, ahogy annak idején Bobby Kennedy tette.

Egy olyan állam esetében, amely határos Mexikóval és az ott lakók a bőrükön érzik az illegális bevándorlás problémáját, ez igen érzékeny pont. Viszont mivel a texasiak csaknem 40 százaléka mexikói gyökerekkel rendelkezik, nem csoda, ha a spanyolajkúak körében Trump kevésbé népszerű és inkább O’Rourke felé húznak.

Nehéz falat

Más kérdés, hogy ez elegendő lesz-e a győzelemhez. A legutóbbi mérések 44 százalékra mérik a demokrata jelöltet, Cruzt pedig 47-re, és a szakértők szerint O’Rourke valóban esélytelenebb. Az azonban reményre adhat okot, hogy ugyan a 2016-os elnökválasztáson Hillary Clinton kevesebb szavazatot kapott, mint Donald Trump, de így is kisebb volt a különbség, mint Barack Obama és John McCain, vagy Obama és Mitt Romney között.

A Demokrata Pártnak azért sem mindegy, hogy mi lesz az eredmény, mert a képviselőházhoz képest a szenátusban elég nehéz helyzetben vannak. Viszonylag sok olyan, inkább republikánus államban lesz választás, ahol a szenátor demokrata. Ezeket a helyeket, például Nyugat-Virginiát vagy Indianát meg kell védeniük, ha pedig többséget akarnak a szenátusban, akkor azt a Texast is be kell húzni, amelynek 19 éve nincs demokrata szenátora.

Egy biztos: a republikánusok nem fognak leállni az ellenkampánnyal, akármilyen legyen is az. Cruz idén tavasszal azzal támadta be O’Rourke-ot, hogy azért változtatta meg a nevét Betóra, mert a „liberális Robert” nem volt elég latinos a spanyolajkú szavazók számára. Ez egy olyan embertől, aki az egyetemen három különböző néven is publikált (Rafael E. Cruz, Rafael Ted Cruz, R. Ted Cruz), kimondottan furcsának tűnik.

Ezek a próbálkozások könnyen Beto O’Rourke malmára hajthatják a vizet, főleg, ha elnöki ambíciókat is dédelget és országos ismertségre szeretne szert tenni. Egyelőre azonban Vanity Fair felvetése, hogy O’Rourke lehet a baloldal válasza Trumpra, igen elhamarkodottnak tűnik – előbb Texast kell megnyernie magának. Akár úgy is, hogy gördeszkázik egy gyorsétterem parkolójában.

Kiemelt kép: Drew Anthony Smith/Getty Images/AFP