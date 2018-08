Meghalt Erich Lessing

Kilencvenöt éves korában szerdára virradó éjjel elhunyt Erich Lessing osztrák fotográfus, aki olyan történelmi pillanatokat örökített meg pályája során, mint az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményei vagy az osztrák államszerződés aláírása 1955-ben.

A Bécsi Zsidó Hitközség (IKG) közlése szerint

Erich Lessinggel nemcsak egy kiemelkedő és sokoldalú művészt veszít a világ, hanem egy rendkívüli embert, egy kortárs szemtanút, egy élesszemű megfigyelőt.

Lessing 1923-ban született Bécsben. 1939-ben emigrált Palesztinába, Haifában rádiótechnikát tanult, majd pontytenyésztőként dolgozott egy kibucban.

Első kameráját 13 évesen kapta, majd amikor felnőttként is visszatért hobbijához, óvodai és strandfotósként keresett pénzt. A második világháború idején a brit hadsereg alkalmazta fotográfusként.

Lessing megörökítette a II. világháború utáni Európa politikai eseményeit. Különösen sokat dolgozott a volt szocialista országokban, és végigfényképezte az 1956-os magyar forradalmat is.

Az 1956-ban Magyarországon készített felvételei közül többet később megvásárolt a Magyar Távirati Iroda. Ezek a fotók hiánypótló képek, hiszen a hírügynökség archívumából az 56-os képanyag egy részét a Belügyminisztérium annak idején elvitte. A 2007-ben megvásárolt 25 felvétel között számos különleges darab van: az egyik fotón például Nagy Imre az unokájával látható. Hiánypótló képnek számít az a Corvin-közben készült felvétel, amelyen Kossuth-címert fest egy férfi egy teherautó oldalára, és kuriózum az a felvétel is, amelyen szovjet zászlókat égetnek.

Erich Lessing az 1956-os forradalom és szabadságharc idején végzett munkájáért megkapta az amerikai művészeti szerkesztők díját, 1996-ban pedig Nagy Imre Emlékplakettel is kitüntették.

A háborút követően az Associated Press amerikai hírügynökségnek és a legendás Magnum ügynökségnek is dolgozott. Képein megörökítette Charles de Gaulle francia köztársasági elnök algériai látogatását, az osztrák államszerződés aláírását a bécsi Belvedere balkonján. Később elsősorban zenészeket, költőket és más ismert személyeket fotózott. Világhírűvé váltak politikusokról, például Eisenhowerről és Hruscsovról, valamint művészekről, például Herbert von Karajanról készített portréi.

A digitális fotózással sohasem tudott megbarátkozni. „Mindig visszatérek az analóghoz” – mondta egy interjújában.

A digitális kamerával dolgozó fotós azt emeli ki, amire neki vagy főnökének abban a pillanatban szüksége van. A tárhely drága, a legtöbbet kitörlik. Kezdünk a dokumentációs szükségállapot idejében élni

– mondta.

Ezért is nyitotta meg 89 éves korában, 2012-ben bécsi belvárosi galériáját, amely tematikus kiállításokon mutatta be 70 évnyi munkájának felvételeit. A galériát néhány hónapja zárták be. Lessing több tízezer felvételt készített, amelyeket több mint 60 könyvben és számtalan kiállításon láthatott és láthat a közönség.