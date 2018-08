Trump gyűlölködése annyira működött, hogy a New York Times lassan megduplázza az előfizetőit

Már csaknem négymillió előfizetője van a The New York Times című lapnak – tájékoztatott zerdai közleményében Mark Thompson, a lapot kiadó vállalat elnök-vezérigazgatója.

A közlemény szerint a liberális lap a második negyedévben 109 ezerrel növelte egyedül a digitális előfizetéseinek számát. Június végén 2 millió 890 ezer digitális előfizetője volt, a nyomtatott kiadással együtt pedig 3 millió 800 ezerre szélesedett az előfizetők tábora.

2016 vége, vagyis az amerikai elnökválasztási kampány és az elnökválasztás óta gyorsan gyarapodott a lapot kedvelők lélekszáma: egymilliónyi új előfizető jelentkezett. Ezzel arányosan javultak a The New York Times üzleti eredményei is: a második negyedévben a bevételei 62.8 százaléka az előfizetésekből származott, továbbá 9.9 százalékkal növekedtek a hirdetési bevételei is.

A Pew közvéleménykutató intézet július közepén publikált elemzése szerint a nyomtatott média az egész Egyesült Államokban rendkívüli mértékben visszaszorult, a nyomtatott lapok példányszáma jelentős mértékben esett, és az elmúlt évben a legfontosabb amerikai országos televíziós csatornák nézettsége is csökkent.

Az ABC, a CBS és az NBC 2017-ben nézőinek hét százalékát elvesztette, a 2016-os felmérésekben rögzített 5 millió 600 ezer néző helyett átlagosan 5 millió 200 ezren kapcsolnak e televíziók adásaira. A nyomtatott sajtóban a napilapok példányszámának csökkenése 10-11 százalékos. A hétvégi mellékletekkel megjelenő napilapok 201-ben 11 százalékkal kevesebbet forgalmaztak, mint 2016-ban. Apadt az érdeklődés a hetilapok iránt is: 2016-ról 2017-re szintén 10 százalékkal csökkent a keresletük. A 20 legfontosabb amerikai hetilapot átlagosan 55 ezer példányban nyomtatják.