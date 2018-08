Kezdeti vonakodása ellenére Málta is csatlakozott az Európai Ügyészséghez, amely így az úgynevezett uniós megerősített együttműködés huszonkettedik tagállama lett – jelentették be kedden Brüsszelben. Az Európai Bizottság kedden jóváhagyta Málta belépését, kevesebb, mint egy héttel azután, hogy Hollandia esetében is így járt el.

Vera Jourová uniós igazságügyi biztos üdvözölte a lépést, mondván, minél több tagország csatlakozik, annál hatékonyabb lesz az ügyészi hivatal működése. Emellett pedig ismételten felszólította az eddig kimaradó államokat a csalás- és korrupcióellenes szervezethez való csatlakozásra.

A hivatalnak, amelynek megalakítására először 2000-ben tettek javaslatot, legkésőbb 2021 elején meg kell kezdenie működését. A főügyészt és az európai ügyészeket 2019-ben fogják várhatóan kinevezni.

Magyarország nem vesz részt az együttműködésben, a kormányzati álláspont szerint jelenleg is megvannak azok az intézmények, amelyek eljárhatnak az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel szemben, és egy új hivatal létrehozása ezen jól működő szervezetek meggyengítésével járna.

Magyarország mellett még Lengyelország és Svédország jelezte, hogy ebben a formájában nem támogatja az ügyészség létrehozását, Dánia, Írország, valamint a jövőre várhatóan kilépő Egyesült Királyság pedig egyébként sem vesz részt a bel- és igazságügyi együttműködésnek ezen a területén.

(MTI)

Kiemelt kép: Europress/Patrick Lefevre/BELGA MAG / BELGA