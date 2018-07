Nácik nélkül náculnának Charlottesville évfordulóján

A tavalyi charlottesville-i szélsőjobbos tüntetés akkora horderejű dolog volt, hogy akár a történelemkönyvekbe is bekerülhet. De ha ez valamiért mégsem történne meg, annyi biztos, hogy ez volt az a tüntetés, ami átütötte az amerikai nyilvánosságon azt, hogy a szélsőjobb és konkrétan a nácizmus eszméi valóban újra megerősödtek az Egyesült Államokban.

2017. augusztus 11-én különböző szélsőjobboldali, nacionalista és a fehér felsőbbrendűségért küzdő csoportok gyűltek össze a virginiai Charlottesville-ben, hogy közös tüntetésen vegyenek részt Unite the Right! néven.

A tüntetők között voltak klántagok, neokonföderalisták, neonácik és alt right-szimpatizánsok is. Többen svasztikákkal, konföderációs zászlókkal és a szélsőjobb új jelképével, kerti fáklyákkal vonultak, miközben antiszemita jelszavakat kiabáltak, mint például:

A zsidók nem fognak lecserélni minket.

A szervezők célja az volt, hogy egyesítjék a szélsőjobbot és megakadályozzák, hogy Robert E. Lee tábornok, a konföderalista dél egyik leghíresebb katonai vezetőjének szobrát eltávolítsák a város egyik parkjából.

Másnap az államban vészhelyzetet hirdettek ki és betiltották a gyülekezést.

Nem sokkal ezután alig egy kilométernyire a tüntetés eredeti helyszínétől egy férfi belehajtott az ellentüntetők tömegébe: egy nő, Heather Hayes meghalt a gázolásban, a férfi pedig elmenekült.

A tüntetésnek messzemenő következményei lettek. A Vice forgatott az esti felvonulásról és a másnapi balhéról egy hosszú videót, ami az összes lehetséges díjat megnyerte, amit videoriport kaphat. A riport miatt viszont több, abban szereplő szélsőjobbosnak is problémái lettek.

Christopher Cantwell, a videó egyik főszereplőjeként lett híres. Ő a kopasz férfi, aki leginkább félmeztelenül szeret tüntetni a fehér felsőbbrendűségért. Cantwell a riporternő előtt végig igyekezett keménynek tűnni, de később ez az álarc lekerült róla. A videó után a rendőrség kitiltotta Virginia államból, és nyolc órát kapott, hogy távozzon. A Vice riportjában még a hotelszobájában lévő fegyvereket mutogatta, de a saját Youtube-oldalán már egy másik videóban sírta el magát, mert keresték a rendőrök.

A tüntetés legfontosabb szereplője valószínűleg Jason Kessler volt. Ő volt a szervező, aki összerántotta a szélsőjobb legnagyobb felvonulását az utóbbi pár évben.

Kessler neve azért is fontos, mert a Unite the Right egyéves évfordulójára újabb tüntetést szeretne szervezni.

Kessler Charlottesville-ben él, 34 éves, pontosan nem tudni, hogy mit csinál. A bíróság előtt azt vallotta, hogy az elmúlt hét évben két munkája volt, mindkettő fél évig. A honlapja szerint az aktivistáskodás előtt mindenféle szakmunkákat végzett, volt kamionsofőr, mosogató és dolgozott konditeremben is.

Kessler nem volt mindig szélsőjobboldali. Azt mondja, részt vett egy Occupy Wall Street tüntetésen is, amelyet inkább a baloldalhoz szoktak kötni, és szavazott Barack Obamára is. Obama és Trump között egyébként abban a tekintetben van hasonlóság, hogy mindketten az intézményrendszeren kívüli jelöltnek számítottak, és sokan elitellenességből szavaztak rájuk. Valószínűleg Kesslert is ez motiválta, de 2016-ban aztán elkezdte érdekelni az identitáspolitika, azon belül is a fehér férfiak identitásának politikája.

Ezután, már a Trump-kampány alatt indított saját missziót egy charlottesville-i politikus, Wes Bellamy ellen. A fekete polgármester-helyettes azzal lett ismertebb, hogy támogatta a charlestoni templomi lövöldözés után a köztéri, konföredációs déli tábornokokat ünneplő szobrok eltávolítását. Ilyen szobor a korábban már említett Robert E. Lee-emlékmű is Charlestonban. Bellamyt Kessler a fehérek elleni rasszizmus jelképének tartotta.

Wes Bellamy többek között egy fekete szupremacista, nemi erőszak-fétises politikus,

– mondta például a városi tanács előtti felszólalásában. Bellamy cserébe fehér szupremacistának és belföldi terroristának nevezte, majd hozzátette, hogy Kesslernek szellemi problémái is vannak, mert középpontban akar lenni és félelmet akar kelteni.

Saját bevallása szerint az is befolyásolta, hogy Kessler mit gondol az amerikai politikáról, amikor egy nőt vettek fel helyette egy munkára, ahova jelentkezett.

Kessler egyébként látványosan nem találja a helyét a társadalomban, és ezt például a slam poetry videóiban is megmutatja, bár ez a műfaj sem különösebben népszerű a jobboldalon.

Kessler számára valójában már az első tüntetés sem alakult jól. A szélsőjobb eleve kihátrált mögüle, amikor a szándékos gázolás után azt írta az áldozatról, hogy

Heather Hayes egy kövér, gusztustalan kommunista volt. A kommunisták 94 millió embert öltek meg. Úgy néz ki, itt az idő visszafizetni a tartozást.

Aztán a többi alt right-vezér azon sértődött meg rá, hogy Kessler másnap sajtótájékoztatót akart tartani, amire végül egyedül ment el. Ez sem volt igazán jó ötlet, mert a tüntető tömeg majdnem meglincselte, a rendőröknek kellett kimentenie.

A Youtube olyan a szélsőjobbnak, mint a rádiózás a hagyományos amerikai jobboldalnak: iszonyú népszerű. Nem véletlen, hogy Cantwell is a Youtube-on nyomta a saját hőbörgéseit, de Kessler is itt próbál kommunikálni.

Azt egyébként még Cantwell is elismeri a Vice legújabb riportjában, hogy fogalma sem volt, ki az a Jason Kessler, mielőtt belement az első charlottesville-i tüntetésbe. Annyiban viszont biztos, hogy ha meg is ismétlik a tüntetést, amit szerinte érdemes lenne megtenni, azt nem szabad Kesslernek szerveznie, mert egyszerűen veszélyes.

Kessler viszont azt mondja, a mostani tüntetésen egyszerűen nem szabadna hagyni, hogy részt vegyenek a nácik és más extrém figurák, és azt sem, hogy gyűlöletet keltsenek. Szerinte egyszerűen azt kell elérni, hogy a fehéreknek is legyen képviselete Amerikában. Ez egyébként önmagában is maga a vicc, amikor egy bácsi a faluban azt mondja,

itt nincs antiszemitizmus, de igény az lenne rá.

Az amerikai szélsőjobb pedig teljesen szétesett Charlottesville után, több fontos szereplő otthagyta a mozgalmakat. Erről itt olvashat részletesebben, amit azért érdemes megtenni, mert ezek a szereplők most Európában szeretnék újra megalapozni a mozgalmat.