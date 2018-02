Amerikai gimnáziumban lövöldöztek

Fegyveres támadó nyitott tüzet egy floridai középiskolában – írja a helyi Sun Sentinel. Az iskola Parkland városában található, a rendőrség nagy erőkkel vonult ki ide, mindenkit figyelmeztetett a környéken, hogy maradjon otthon, kerülje el a környéket. A diákoknak és tanároknak odabent azt tanácsolták a Twitteren, hogy zárkózzanak be a termekbe.

A browardi seriff irodája szerint áldozatok is vannak, a WSVN.com szerint 20 sérült is lehet. Úgy tudni, a fegyverest még nem fogták el.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm.

— Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018