Európában is letilthatják a gyerekeket a közösségi platformokról

Egyre több ország követi az ausztrál példát, ahol a világon elsőként vezették be a 16 évnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozó törvényt. Hasonló tervek természetesen az Európai Unióban is felvetődtek már: az Európai Parlament novemberben hagyott jóvá egy állásfoglalást, amely minden tagállamban 16 évben határozná meg a minimumkorhatárt a közösségi alkalmazásokhoz való hozzáféréshez.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai EU-csúcstalálkozón tartott beszédében arról számolt be, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösségimédia-használatának korlátozásával kapcsolatban – írja a hwsw. A gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására.

Az EU-n belül eddig összesen 10 tagállam javasolt minimumkorhatárt a platformokhoz való hozzáférésre vonatkozóan: Franciaország 15, Spanyolország és a legtöbb tagállam pedig 16 évnél húzná meg a határt.

A végrehajtás egyik kulcskérdése maga az ellenőrzés technikai megoldása. Az Európai Bizottság tavaly nyáron több országban is elindította az uniós életkor-ellenőrző alkalmazás próbáját, áprilisban pedig már azt írták, hogy hamarosan elindulhat az online platformokhoz fejlesztett életkor-ellenőrző alkalmazás bevezetési szakasza.

Nekimentek a techcégeknek

Az Európai Unió szervei hosszú ideje, következetesen fellépnek a techcégek túlhatalma ellen. Az Európai Bizottság például legutóbb április végén állapította meg, hogy a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt, azaz a Digital Services Act-et (DSA) azzal, hogy nem azonosította és csökkentette gondosan annak kockázatát, hogy az Instagram és Facebook platformokhoz 13 év alatti felhasználók is hozzáférhetnek, miközben ez a Meta alapszabályzatában is benne van.

Von der Leyen beszédében kiemelte: a gyermekek online veszélyeztetettsége nem mellékhatás, hanem a tudatosan kialakított üzleti stratégia eredménye.

Mint mondta, az EU a jövőben szigorúbban fellépne a TikTok és annak addiktív kialakítása ellen is, elsősorban a végtelen görgetést, az automatikus lejátszást és a push-értesítéseket kifogásolják a szabályozók. Emellett a Meta és az X ellen is szigorú lépéseket terveznek.