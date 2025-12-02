Elemzés: Karácsonyt és Budapestet ütik Orbánék, de igazából Magyar Pétert akarják eltalálni

A kormánypárt számára nem a főpolgármester a célpont, a fővárosi purparlé inkább eszköz ahhoz, hogy a vidéken kampányoló Magyar Pétert és pártját a fővárosi politika terepére kényszerítse – írja elemzésében a Political Capital.

Tegnap Karácsony Gergely tüntetőkkel vonult a Karmelita elé, a főváros és a kormány feszültségéről azt írja a PC: a kormány célja Budapest csődbe vitele. „A kormány törekvése a Főváros csődbe taszítására illeszkedik azon intézkedések sorába, amelyek világosan jelzik, hogy Orbán Viktor mérsékeltebb megnyilvánulásai ellenére a rendszer egyre autokratikusabb. A kormánynak ugyanis az az egyik – de nem az egyetlen – célja, hogy a Fővárosi Önkormányzat kormányzati gyámkodás alá kerüljön.”

Budapest esetleges csődje vagy ennek az állapotnak a lebegtetése az ellenzék kormányképtelenségét bizonyítja majd, és országosan is kárt okoz az ellenzéki pártoknak, beleértve a Fővárosi Közgyűlésben 10 képviselővel jelenlévő TISZÁ-t is. Csakhogy a fővárosi csőd – nem is beszélve egy esetleges működésbeli összeomlástól – a kormánypárt számára is komoly politikai kockázatot jelent. A túlnyomó többségében ellenzéki budapestiek ugyanis azt láthatják, hogy az általuk 2019-ben és 2024-ben is leszavazott Fidesz, semmibe véve a választói akaratot, adminisztratív eszközökkel próbálja visszavenni a hatalmat a fővárosban.

A Poltical Capital felhívja arra a figyelmet, hogy amennyiben a „Karácsony-vezette Budapesttel szemben hat éve folytatott harctól azt várták a Fideszben, hogy a fővárosiak szemében a városvezetés alkalmatlannak, a Fidesz pedig az egyetlen potens pártnak tűnjön, a közvélemény-kutatások szerint egyelőre nem jött be. A város esetleges összeomlásáért sem valószínű, hogy kizárólag Karácsonyékat okolnák.”

Megjegyzik azt is, hogy „több fideszes polgármester (pl. Szita Károly, Cser-Palkovics András, Papp László) a nyilvánosságban is kérte a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítását. Nem kedvezne a Fidesznek, ha ez a vita még magasabb fokozatba kapcsolna a választás előtt, és kikerülne az asztalra, hogy az egész önkormányzati rendszer súlyos pénzügyi válságban van. A kormány ezért ezt egyelőre a már többször alkalmazott szelektív juttatásokkal és fejlesztési ígéretekkel igyekszik elkerülni, ráadásul most nem is csak a fideszes vezetésű településeken, hanem azokon is, ahol a TISZA kampánya nyomán meggyengült a kormánypárt.”