Karácsony Gergely: „Ha leáll Budapest, abba beleremeg az ország”

2025. 12. 02. 06:36
2025. 12. 02. 06:36
Rendkívüli közgyűlést hívott össze Karácsony Gergely hétfőre a Kelenföldi Buszgarázsba, az elfogadott határozatot pedig az általa szervezett menet élén vitte fel a Karmelitához. A Tisza-frakció távol maradt, a közgyűlés a főváros fizetésképtelenségéről szóló fideszes javaslatot elutasította, a kormány viszont csak a csőd bejelentése esetén hajlandó pénzügyi segítséget nyújtani. A rendkívüli közgyűlés határozatába azt is belevették, hogy a fővárosi cégek nem kerülhetnek állami kézbe. A Karmelitánál tüntetőket is kérdeztünk a főváros szorult helyzetéről.
Karácsony Gergely a Karmelitánál
Karácsony Gergely: „Ha leáll Budapest, abba beleremeg az ország”
