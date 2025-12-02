igazoltatásrendőrségkábítószerdrog
Közel 1 kiló kábítószert foglaltak le hevesi rendőrök, miután leintettek egy autót igazoltatásra

2025. 12. 02. 20:00
Négy dílert vettek őrizetbe, és közel 1 kiló kábítószert foglaltak le Heves megyei rendőrök hétfőn, tájékoztatott a rendőrség.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hevesi Rendőrkapitányság munkatársai 2025. december 1-én kora délután ellenőriztek Zaránk főutcáján egy személyautót és annak utasait. A jármű utasterében közel 100 gramm kábítószergyanús fehér port találtak. Ezt követően két tarnazsadányi férfi és egy nő, továbbá egy tarnaörsi férfi otthonában tartottak kutatást, mely során összesen közel 1 kg fehér port foglaltak le a nyomozók.

A gyanú szerint a négy fő lakókörnyezetében árulta a kábító hatású szert. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága mind a négyüket gyanúsítottként hallgatta ki kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt. Őrizetbe vételüket követően a nyomozó hatóság kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását.

