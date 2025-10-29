Magyarok is utaztak az Egyiptomban leégett turistahajón

Október 28-án délután kigyulladt egy turistahajó Egyiptomban, mintegy 220 emberrel a fedélzetén. A Crown Empress nevű hajó a Níluson közlekedett, a baleset Luxor és Edfu között történt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a hajón 16 magyar állampolgár is utazott, de mindannyian jól vannak, és már folyik a hazautazásuk szervezése.

Szijjártó Péter külügyminiszter tudatta, hogy a konzuli ügyeletre beérkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel.

Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett

tájékoztatott. Majd arra is kitért, hogy az utasokat egyedül anyagi veszteség érte, és megsemmisültek az úti okmányaik is, amelyek pótlása már folyamatban van.

A magyar csoport tagjai biztonságban vannak, és az utazási iroda egyik vezetője is velük van, aki már szervezi a hazautazásukat

húzta alá.

Az érintettek a jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, és onnan utaznak repülővel Kairóba, majd Magyarországra.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar diplomáciai képviselet folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintettekkel, s minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.

(MTI)