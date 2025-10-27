„Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme megszűnt” – visszavonulása óta először adott interjút Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc visszavonulása óta először adott interjút, de már a beszélgetés elején leszögezte, hogy

politikáról nem fogok beszélni, sem most most, sem a közeljövőben. Csak azért nem mondom, hogy soha, mert magamnak is szoktam meglepetéseket okozni.

Az ÖT-nek adott interjújában a DK korábbi elnöke annyit árult el, hogy pár hét alatt döntöttek arról, hogy egy viszonylag hosszú folyamat végére pontot tesznek. „Inkább igen, mint nem” – válaszolta a volt miniszterelnök arra a kérdésre, hogy összefüggött-e a válása és az, hogy a pártelnöki pozíciójáról is lemondott. Majd így folytatta:

Kár lenne tagadni, nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme azokban a hetekben megszűnt.

Gyurcsány most is helyesnek tartja, hogy válását és a politikából való kiszállását nem ő, hanem volt felesége, Dobrev Klára jelentette be. A DK-nak egyébként még mindig a tagja.

A Direkt36 cikkével kapcsolatban elmondta, hogy az újságírók megkeresték őt, de a cikkben nem akart beszélni a magánéletéről és kitartott amellett is, hogy politikai kérdésekben nem szólal meg. Nem akart vitát nyitni ezekben a kérdésekben, és hozzátette: nem vette zokon a cikket.

Május nyolcadika óta magánember vagyok – mondta. Közügyekről nem nyilatkozik, még baráti társaságban sem. Neki az az érdeke, hogy az amit a DK képvisel, az sikeres legyen és véleménye szerint ezért úgy tud a legtöbbet tenni, ha semmilyen politikai kérdésben nem szólal meg.

Lehet életem végéig – válaszolta arra, hogy meddig nem kíván visszatérni a politikába. Szerinte az ő megnyilvánulásai most nem segítenék a DK-t és azzal tudja a legnagyobb támogatást adni, hogy nem jelenik meg a volt elnök hangja. Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy mekkora szerepe volt a távozásában annak, hogy a DK rosszul szerepelt az EP-választáson, illetve, hogy a házasságuknak vége lett.

Ezután írói munkásságról beszélgettek. Gyurcsány elmondta, hogy második könyvének első egy-két fejezetét már a visszavonulása előtt megírta. Majd még beszélt arról, hogy alapvetően 2026-os visszavonulásra készült.

A fejemben ez volt. Nagyjából világos, hogy én a magyar politikában mit tudok, mit tudtam csinálni. Ideje volt, hogy befejezzem.

– nyilatkozta.

Gyurcsány harmadik regénye már nem egy krimi lesz, hanem „a humanista-demokratikus centrumról szól majd, a nyugati civilizációról”. Legfeljebb egy fejezet szól majd arról, hogy „miért bukdácsol az európai baloldal”.