Bóka: Ez a költségvetés brutális politikai nyomásgyakorlási eszköz

Az új, hosszú távú uniós költségvetési keretre (MFF) vonatkozó európai bizottsági előterjesztés összességében iránytalan, nem mutat utat arra, hogyan válhatna az EU globális szereplővé, vagy hogyan állíthatná helyre versenyképességét, miközben számos feloldatlan politikai konfliktust is magában hordoz – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken Brüsszelben.

Az EU-tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján a miniszter hangsúlyozta: a bizottságnak vissza kellene vonnia a mostani előterjesztését, és egy új, megalapozottabb javaslattal állnia elő. Véleménye szerint, ha ez nem történik meg, a jelenlegi kezdeményezés valószínűleg „elhal”, és a tagállamok által meghatározott új alapokon kell folytatni a tárgyalásokat az MFF-ről.

– taglalta.

Tájékoztatása szerint szeptemberben érkezik a jogszabálycsomag második része, de a már ismert elemek sem adnak teljes és megbízható képet arról, milyen szándékai vannak a bizottságnak a következő hétéves költségvetési időszakban.

– mondta Bóka János.

Bóka János a bizottsági javaslat költségvetési struktúrájával kapcsolatban hangsúlyozta: a költségvetési fejezetek számának jelentős csökkentése és a programok összevonása olyan irányba mutat, amely nem a tagállamok, hanem az Európai Bizottság számára teremtene valódi rugalmasságot. Véleménye szerint a javaslat csökkentené a tagállamok költségvetési ellenőrzési jogköreit, és gyengítené beleszólásukat a költségvetési prioritások meghatározásába.

Hozzátette: a bizottsági előterjesztés értelmében a költségvetési kondicionalitás megerősödne, és kiterjedne a költségvetés minden elemére.

Ez a mechanizmus sokkal erőteljesebb, akár brutális politikai nyomásgyakorlási eszközként is működhetne a jövőben, mint ahogyan azt már most is tapasztaljuk. Az Európai Unió jelenleg is politikai célokra használja ezt az eszközt, és a javaslat alapján ez a gyakorlat folytatódna, ami Magyarország számára elfogadhatatlan