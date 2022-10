Kihátráltak a támogatók Mészáros Lőrinc alapítványai mögül

Arról ír az Mfor.hu, hogy jelentős fordulat történt a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc alapítványainál. A 2021-es beszámolóból derül ki, hogy a két Mészáros-alapítványnál már-már alig van adományozó.

Mészáros Lőrinc pár éve két alapítványt is létrehozott, ezek elsősorban a Felcsút környékbeliek lakhatását és tanulmányait kívánta támogatni. Az elsőt, a Mészáros Alapítványt még 2016-ban jegyezték be, majd egy évvel később A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítány is létrejött. Egészen a 2021-es évig jellemzően százmilliós nagyságrendben érkeztek az alapítványokhoz adományok, melyek segítették a megfogalmazott célok teljesülését.

A 2021-ben a dokumentumok szerint gyakorlatilag eltűntek a támogatók az alapítványok mögül, a két szervezet ugyanis mindösszesen 3 millió 20 ezer forintnyi támogatásban részesült.

Ráaádásul a Mészáros Alapítvány 164 milliós veszteséggel zárta a 2021-es évet, míg a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány pedig ennél is nagyobb, 325,1 milliós mínusszal.