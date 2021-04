Parragh László: A személyes viszonyunk Orbán Viktorral jó

Az Azonnalinak adott interjút Parragh László, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki szerint a kamara és a kormány között a kommunikáció „oda és vissza folyamatosan megvan.” Azt sem akarta véka alá rejteni, hogy

a személyes viszonyunk a miniszterelnökkel jó. Nagyon nyíltan és őszintén meg tudunk beszélni dolgokat, és nem a sajtón keresztül üzengetünk. A miniszterekkel is jó a kapcsolatom személy szerint.

A beszélteésben szóba került, hogy bár már tavasszal meghirdették a Gazdaságvédelmi Akciótervet, még 2020 augusztusában is az érintettek csak körülbelül 20 százaléka látott ebből bármit, ráadásul még most sem teljeskörű még a kifizetés. Kurzarbeit rendszert is ígértek, közvetlen segítség viszont nem volt, mint Ausztriában. Parragh szerint a kurzarbeitot mint elnevezést ők kifogásoltuk, mivel a német cégek azt hitték, ez ugyanaz lesz, mint náluk.

Bárcsak olyan gazdag ország lennénk, mint Németország és Ausztria, akkor tovább mehettünk volna. De még így is százmilliárdok mentek segítségnyújtásra.Nem szabad elfelejteni az iparági különbségeket. Sok iparágnak a vírus jót tett: e-kereskedelem, élelmiszer-házhozszállítás, általában a házhozszállításos kereskedelem, illetve akik alapvetően online térben végzik a tevékenységüket, is jól jártak. Nem lehet azt mondani tehát, hogy a teljes gazdaság egyformán kapjon segítséget. A gazdaság legtöbb ágát nem érintette a vírus, nagyon kevés helyről tudok, ahol a munkafolyamatokat direkt módon ez tette volna tönkre

– mondta Parragh, aki szerint nehéz ezt kiszámolni, és erről nem nagyon mer senki beszélni, de napi tizenöt-húszmilliárd forintba kerül az a központi költségvetésben, hogy válság van, fogalmazott, szerinte „elég megnézni az államadósság mértékét, Varga Mihály 7,5 százalékos adata ebből a szempontból egy óvatos becslés.”