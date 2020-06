Nem minden suli kap iskolaőrséget, „csak” háromszáz

A minap bejelentett, hamarosan felállítandó iskolaőrség is téma a mai Magyar Hírlapban megjelent interjúban, melynek alanya Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke. (Netán valaki nem tudná: a Klebelsberg Központ az emberi minisztérium alá tartozó hivatal, melynek dolga az, hogy gardírozza a tankerületeket, végső soron a közoktatást.)

Az iskolaőrségről a következőt nyilatkozta az elnök asszony:

Azokban az intézményekben, ahová problémásabb gyerekek járnak, ahol verbálisan vagy akár fizikailag is bántalmazzák egymást, esetleg a tanárt, ezt meg kell fékezni. Az iskolaőr időben beavatkozhat majd egy olyan konfliktusba, amit a pedagógus egymaga nem tud megoldani. Fontos, hogy nem lesz mindenütt iskolaőr, a tervek szerint mintegy háromszáz érintett iskolánkról van szó. Sajnos egyre több az atrocitás az iskolákban, és az olyan helyeken, ahol ilyen problémák vannak, minden bizonnyal örülni fognak az iskolaőrnek. Az iskola rendőre program is nagyon sikeres, például a reggeli érkezésnél a gyermekek védelmét szolgálja. Ez is egy segítségnyújtás.