Csepelen kiszállt a Momentum az ellenzéki összefogásból

Mint arról korábban beszámoltunk, általános megrökönyödést váltott ki az ellenzéki oldalon, hogy a csepeli szocialisták kedden váratlanul leváltották saját polgármesterjelöltjüket.

A helyi MSZP-szervezet június 25-i taggyűlésén lecserélték a hónapok óta biztos jelöltként futó Takács Mónikát, akit 2018 novemberében nagy többséggel megszavaztak a közös ellenzéki jelöltségre, és akit április elején be is mutattak a többi kerületi polgármesterjelölt társaságában, mint aki a DK és a Momentum támogatását is élvezi. Helyette Szenteczky Jánost indítják.

A momentumos Dukán András Ferenc csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy bár pénteken Csepelen is bemutatja önkormányzati képviselőjelöltjeit a baloldal, az LMP és a Jobbik országos vezetése, ebben az együttműködésben a Momentum nem vesz részt.

A posztban azt írta,

az EP választás utánra világos lett a helyi politikában eddig kevésbé jártas szervezetünk számára is, hogy az elvek helyett a pozíciók és helyek a fontosak némely résztvevőnek. Ez abban csúcsosodott ki, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy Szenteczky János szerepeljen a lista biztos befutó 2. helyén, majd az MSZP leváltotta a mindenki által támogatott saját polgármesterjelöltjét, Takács Mónikát – állítólag azért, mert ő nem volt hajlandó megígérni az alpolgármesteri pozíciót Szenteczkynek.

Leírása szerint végül egy olyan megállapodást toltak az orruk alá, ami arról szól, hogy miként tudja az eddigi MSZP-s elit szövetségeseivel folytatni az alibipolitizálást.

Mint írta a megállapodás-tervezet minden pontja aggályos számunkra, az egyéni körzetek felosztásától a személyi problémákig, például hogy Szenteczky Jánost jogerősen elítélték aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, felbujtóként elkövetett rágalmazás vétségében, a 2010-es kampányban a Fidesz nevében terjesztett álhíreket, illetve első fokon elítélték hűtlen kezelésért, ebben az ügyben még nincs jogerős ítélet.

Nekünk az egyéni ambícióknál fontosabbak az elvek és a kiegyensúlyozott politizálás, ami a NER leváltását szolgálja. Ezért a megállapodás aláírását megtagadtuk. Amennyiben az MSZP-nek nem a helyi kiskirályok etetése a legfontosabb, akkor mi továbbra is nyitottak vagyunk olyan együttműködésre, amelyben nem vesznek részt a 2010 előtt leszerepelt, bűncselekmények gyanújába keveredett vezetők

– tette hozzá.