Balog Zoltán befejezi a miniszterséget

Két hosszabb beszélgetése is volt a miniszterelnökkel Balog Zoltánnak a választások után, az emberminiszter pedig úgy döntött, távozik az EMMI éléről, derül ki az Origónak adott interjújából.

Mint mondta, Orbán Viktor arról tájékoztatta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ebben a struktúrában és összeállításban marad. Neki ezzel kapcsolatban voltak változtatási javaslatai, amiket ő nem fogadott el.

Felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is.Én az elmúlt hat évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni

– jelentette ki.

Balog Zoltán azt is elárulta, Orbán így arra az alapítványi munkára kérte fel, mely a kormányzat szellemi, jogi hátterét alapozza meg abban a küzdelemben, melyet Európában folytatnak.

Bár formálisan most is ő áll a Polgári Magyarországért Alapítvány élén, a napi kormányzati feladatok nem tették lehetővé azt, hogy az alapítványban is teljes értékű munkát végezzen.

Erre a lehetőségre igent fogok mondani

– közölte.

Arra a kérdésre, miért nem támogatta a miniszterelnök azt, hogy máshogy működjön a humán tárca, Balog úgy felelt,

a miniszterelnök erről biztosan fog majd beszélni. Az egyik szemem sír, a másik nevet – örülök annak, hogy a tárca egyben marad, mégis úgy érzem, ehhez én már többet nem tudok hozzátenni. Jöjjön egy olyan, aki mást is tud. A választási lehetőségnek nagyon örülök. A miniszterelnök érve egyébként az – s ezzel magam is egyetértek –, hogy ő alapvetően kis kormánnyal szeret dolgozni.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd