„Migránshátterű civil szervezetek” alakításának ösztönzését vállalta a kormány

Erre még 2013-ban tettek ígéretet, hogy hozzájussanak az uniós menekültügyi alaphoz.

Miközben a magyar kormány menekültellenes kampányt folytat, az Európai Uniónak 2013-ban még olyan migrációs stratégiát nyújtott be, amelyben migránshátterű civil szervezetek megalakításának ösztönzését vállalta – számol be a Hír TV. A vállalások arra szolgáltak, hogy Magyarország hozzájusson az uniós menekültügyi alaphoz, amelyből jelenleg is jut menekültek lakhatási támogatására a fővárosban.

A 2013-ban kormányhatározattal elfogadott migrációs stratégia a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetéshez készült, azt részletezi, mire fordít a kabinet a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap forrásaiból, amelyek Magyarország számára 98 millió eurós keretet biztosítanak. Ebben egyebek mellett a migránsok beilleszkedését segítő önkéntesek munkájának támogatását, a magyar lakosság befogadó szemléletét ösztönző programokat, felvilágosító kampányok szervezését, a kulturális sokszínűséghez való igazodás képességének elősegítését ígérték.

A Jobbik szerint a kormány évekig félrevezette a közvéleményt a bevándorlás ügyében, ezért a szocialistákkal közösen határozati javaslatot nyújtottak be, hogy hozzanak létre vizsgálóbizottságot a kormány betelepítési politikájának feltárására.