Adatrobbanás: sorra megdőlnek az internetes rekordok

Már a járvány előtti időszakban is exponenciálisan emelkedett az adatéhség a világban, de a koronavírus-helyzet még látványosabban felpörgette a globális adatforgalmat. Mindez pedig jelentős nyomás alá helyezi a jelenlegi hálózati infrastruktúrát – nemzetközi és hazai szinten is.

A járványhelyzet ellenére is eredményes évet zárt az Invitech

Magyarországon a 2020-as tavaszi karantén idején két hét alatt 20 százalékkal emelkedett a budapesti adatcserélő központ, a Budapest Internet Exchange (BIX) forgalma. Egyes szolgáltatóknál összességében akár 60 százalékkal is megnövekedett az adatforgalom az utóbbi évben – írta infokommunikációs blogján az Invitech.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által közölt év végi mobilpiaci jelentés szerint a tavalyi első fél évben 30 százalékkal emelkedett a mobil internetforgalom 2019 végéhez képest.

A digitális univerzum robbanásszerű növekedése

Ha visszatekintünk, akkor már 2016-ban nagy ütemű globális növekedést jeleztek előre az elemzők – mind az adatmennyiségben, mind az adatforgalomban, és ezek a prognózisok rendre beigazolódtak.

2013 és 2020 között 4,4 zettabyte-ról 44 zettabyte-ra, azaz tízszeresére nőtt a világon a digitális univerzum mérete. A robbanásszerű fejlődésben nincs megállás: 2025-re ugyanis majdnem négyszeres bővülést prognosztizálnak, ami már 175 zettabyte-os méretet jelent – összegezte az Invitech.

A további látványos adatrobbanáshoz elég például az 5G szolgáltatások széles körű elterjedésére vagy a szintén hatalmas adatforgalmat igénylő önvezető járművekre gondolni. Sőt, nem feltétlenül áll meg a globális szinteken a folyamat. Ha a következő években jelentős előrelépés történik a Hold és a Mars tervezett meghódítása terén, akkor az magával hozhatja az űrközi adatforgalom elterjedését is.

Lépést kell tartani a hazai hálózatfejlesztésben is

Miközben egyre inkább a sci-fik által megálmodott világban élünk, az egyre nagyobb adatigényű rendszerek működéséhez nagyon is valódi, stabil és gyors hálózati megoldásokra van szükség. Éppen ezért az Invitech stratégiai céljának tekinti hálózatának fejlesztését, hogy nemcsak a jelenben, de a jövőben is az elvárt minőségben tudja kiszolgálni ügyfeleit. Ezt a célt szolgálja a cég mintegy 10,5 ezer kilométeres optikai gerinchálózata és a száz legnagyobb városhoz kiépített optikai elérés is.

Netflix-összes egy másodperc alatt?

A blogcikkben az optikai hálózatok nemzetközi kutatásaira és a szédületes sebességű világrekordokra is kitértek. A hagyományos infrastruktúrán elért új sebességrekord 178 terabit/másodperc. Ez 6 terabittel magasabb, mint az előző rekord, és kétszer gyorsabb, mint a világban jelenleg alkalmazott leggyorsabb adatátviteli technológia. A hétköznapi internetezésre lefordítva, ezzel a sebességgel a Netflix teljes tartalma kevesebb mint egy másodperc alatt letölthető!

A University College London (UCL) kutatói szerint ezt a sebességet az optikai hálózatoknál újabban már használt 4,5 THz és 9 THz frekvenciák között is el tudják majd érni, de a kísérletük még a 16,8 terahertzes frekvencián történt. A kutatás során a fény sokkal szélesebb szín- és hullámhossz-tartományát használták, mint az jelenleg megszokott. Ez az úgynevezett Geometric Shaping (GS) megoldás a jelkombinációk ismétlődő mintázata, ami erősíti a fény fázis-, fényesség- és polarizációváltozásait.

Az egyetemi kutatócsoport célja, hogy a meglévő hálózati infrastruktúrát kihasználva tudják elérni a jelentős sebességnövekedést. Éppen ezért az általuk kifejlesztett technológia a már jelenleg is lefektetett üvegszál optikai kábeleken is használható. Ehhez 40-100 kilométerenként egy-egy jelerősítő berendezés installálása szükséges.

A kísérleti megoldás lényegesen olcsóbb lenne, mint a teljes kábelinfrastruktúra cseréje. Számításaik szerint a jelenlegi árakon a teljes hálózat cseréjének mintegy huszonnyolcad részéből közbeiktathatók lennének ezek a jelerősítők. További részleteket az Invitech blogján olvashat.