Magyar adatközpontba költözött a Tungsram

A General Electric-ből 2018-ban vált ki a ma már több mint 120 éves Tungsram. Az amerikai multinacionális vállalattól való leválás komoly feladatokat és összetett biztonsági kihívásokat jelentett az informatika területén. A hazai központú, a világ 110 országában jelenlévő világítástechnikai cégcsoport ehhez a munkához az Invitechet választotta partnerének.

„Amikor megtörtént a kiválás a GE-ből, én akkor érkeztem ide, és rengeteg volt a megoldandó feladat. Fel kellett építeni az informatikai, IT-biztonsági és compliance rendszert, aztán ehhez hozzájött az IT-infrastruktúra. Lényegében tehát le kellett vezényelni a teljes informatikai függetlenedést az egykori anyavállalattól. Az új cég a GE korábbi európai, közel-keleti, afrikai és törökországi fényforrás-üzletágának, valamint globális autólámpa-üzletágának alapjain jött létre” – mondta a Tungsram-csoport IT-igazgatója a HVG Brandchannel-nek adott interjújában.

Óriási feladat volt az adatok Amerikából való hazaköltöztetése

Majtényi Márta hozzátette: első körben meg kellett vizsgálniuk, hogy mit is örököltek a GE-től, és abból a rengeteg tudásból, tapasztalatból és technológiából mit és hogyan tudnak hasznosítani az induláshoz. Kulcskérdés volt az is, hogy miként akarják az amerikai központból Budapestre költöztetni azt a hatalmas adatmennyiséget, amire a vállalatnak szüksége van.

„Ezután fel kellett mérnünk a kapacitásainkat, amihez fontos tudni, hogy a 300 ezer munkavállalóval rendelkező GE-nek van egy több tízezres létszámú IT-security csapata. Ezt nyilván nem akartuk levetíteni a 4000 fős Tungsramra, de valamilyen módon meg akartuk találni a köztes utat. Egy teljes IT-infrastruktúra Budapestre költöztetése óriási feladatot jelent. Mi olyan beszállítót kerestünk, aki rugalmas, aki tud velünk együtt tanulni és fejlődni, és alkalmazkodni hozzánk nap mint nap, mert tényleg naponta kellett módosítani azon, hogy mit és hogyan csinálunk” – fejtette ki az IT-igazgató.

„Az elsődleges ok a rugalmasság volt, az első pillanattól azt éreztük, hogy az Invitech által dedikált csapat hozzáállása nagyon jó. Valami olyasmit üzent nekünk, amit szerettünk volna: együtt meg fogjuk csinálni, ha nem tudjátok elmondani rögtön, hogy mit és hogyan akartok, akkor kidolgozzuk együtt. Ez egy olyan partneri mentalitás, ami talán egyedülálló a piacon. Miután pedig elkezdtük a közös munkát, láttuk, az Invitech bármely területen képes gyorsan új tudást felvenni, és hasznosítani azt a mi érdekünkben. Ha valamilyen tudás hiányzott a belső csapatból, és volt rá igény, az infokommunikációs szolgáltató megtanította. Ezt pedig kevés helyen kapja meg az ember” – foglalta össze a CIO.

A hazai felhő üzleti előnyei

A Tungsram egy magyar multicég, így sok előnye van annak, ha egy magyarországi szolgáltatótól veszik igénybe a különféle szolgáltatásokat. A 4000 munkavállalójukból mindössze 100-150 fő dolgozik külföldön, így egyszerűséget jelent az azonos lokáció és az azonos időzóna is.

Habár a 21. században már szinte minden elérhető mindenhonnan, akkor is jól érzékelhető egy budapesti szerver és egy Amerikában lévő szerver elérése közti sebességkülönbség, természetesen a hazai javára. Ennek kapcsán el kell mondanom, hogy a magyar szaktudás kiemelkedő a világon. Arról pedig nem is beszélve, hogy amikor egy magyar multi kér valamit egy amerikai szolgáltatótól, illetve amikor ugyanazt egy magyarországi szolgáltatótól, itthon sokkal nagyobb megbecsüléssel és sokkal jobb hozzáállással találkozunk – emelte ki Majtényi Márta.

Az interjúban szó volt arról is, hogy a Tungsram számára elsődleges az innováció, itt nincs megállás. Már rég nemcsak villanykörtéket gyártanak világszínvonalon, hanem egyre nagyobb arányban fókuszálnak az okosmegoldásokra, a dolgok internetére, vagyis az IoT-re is. „Ahogy mi haladunk előre, úgy van szükségünk újabb és újabb szolgáltatások igénybevételére, de ehhez bírni kell a tempónkat, az Invitech pedig képes erre. Éppen ezért is itt már nemcsak egy megrendelő-beszállító viszonyról beszélünk, hanem egy komoly partnerségről” – szögezte le az IT-igazgató.