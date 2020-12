A járványhelyzet ellenére is eredményes évet zárt az Invitech

„Fontos kiemelni, hogy a járványból fakadóan mindenképpen kettősség jellemezte a 2020-as évet még a mi szolgáltatási környezetünkben, az infokommunikációs szektorban is. Egyrészt számtalan olyan iparág van, amelyet mélyen érintett a covid-kérdés, és ezek az iparági szereplők sokszor a mi ügyfeleink. Ha nekik nem megy jól az üzlet, ha a korlátozások miatt működésképtelenek bizonyos időre, az szolgáltatóként nálunk is kiesést okoz. Ugyanakkor a másik oldalon a jelentősen megnövekedett infokommunikációs igények ellensúlyozták és meghaladták ezt a kiesést” – mondta Marton László, az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese.

Ha még a koronavírus előtti időszakból nézzük 2020-at, akkor elmondható, hogy erre az évre is ambiciózus terveink voltak. A klasszikus hagyományos telekommunikációs szolgáltatások – főleg az internet- és adatkapcsolatok – területén kevés cég mert növekedést tervezni. Mi így tettünk és megvalósítottuk ezt – részben a megváltozott környezetnek, részben az üzleti modellünknek köszönhetően. A felhőszolgáltatások vagy az IT-biztonság területén pedig kétszámjegyű növekedést tudtunk elérni. Összességében számunkra ez egy eredményes év volt, amit úgy árnyalnék, hogy ebből a járványügyi helyzetből jobban jöttünk ki, mint rosszabbul, köszönhetően a szolgáltatási portfóliónknak – összegezte Marton László.

Ha a magyarországi vállalatok digitalizációs fejlettségét nézzük, akkor a nagy cégek jóval előrébb járnak a kis- és középvállalkozásokhoz képest.

„A fejlettségben a nagyvállalatoknál már alapvetés akár a papírmentes iroda, akár az adatok megfelelő mentése vagy a kapacitásigények rugalmas kiszolgálása. A vírushelyzetre azonban ők sem voltak felkészülve, hiszen erre senki sem tudott igazán felkészülni. Viszont nem rengette meg őket annyira ez a hirtelen változás – például a távmunkára való átállás –, hanem azt látjuk, hogy ’egyik sorról a másikra’ áttettek bizonyos fejlesztési-pénzügyi terveket.

Mi az Invitech-nél főleg a közép- és nagyvállalatokra fókuszálunk, de körülbelül 50 fős létszám felett vannak kisvállalati ügyfeleink is. Esetükben nagyobb volt a digitális szakadék, de a tapasztalataink szerint még ők is át tudták a forrásokat csoportosítani a szükséges ICT-fejlesztésekre. Tehát én úgy látom, hogy változik a szemlélet, és fordulnak a hazai társaságok a felhőszolgáltatások, a havidíjas informatikai szolgáltatások és a több digitalizáció felé” – fejtette ki a szakember.

Marton László visszautalt a 2008-as időszakra is, amikor a globálisan megváltozott gazdasági környezet miatt a cégek egyik pillanatról a másikra megvágták a telekommunikációs kiadásaikat, és akár felére, negyedére csökkentették a büdzséjüket. Most viszont sokkal ritkábban hallani ilyen drasztikus döntésekről, inkább az átcsoportosítás jellemző.

A 2021-es évhez közeledve úgy vélem, hogy bár jelentősen visszaesett a magyar és a régiós gazdaság GDP-je is, de az mégsem látható, hogy tömegesen drasztikusan megvágnák a cégek az IT-büdzséjüket. Tehát vannak pénzügyi terveik a további invesztálásra, amelyeket szeretnének megvalósítani, csak éppen a covid-helyzet miatt más formában tennék ezt. Szerintem azt is felismerték a vállalatok, hogy aki nem tud rugalmasan alkalmazkodni, az eltűnhet. Aki viszont alkalmazkodik például az online szegmensben, az nemcsak talpon marad, de még az is lehet, hogy fejlődik és további piacot fog szerezni – vetítette előre az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese.