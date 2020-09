ICT-toplista: ismét élmezőnyben az Invitech szakembere

Idén 10. alkalommal állította össze az IT Business magazin az infokommunikációs szektor nagy presztízsű Top 25 listáját, amelyen Marton László, az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese az előkelő 7. helyen végzett.

Az 50-es jelöltlista alapján – ahogy minden évben – a szakmai zsűri alakította ki a saját rangsorát. Emellett az ITB 2016-tól kezdve egy új, objektív mérőeszközt is alkalmaz az értékelő rendszerükben. A jelöltlista összeállítása során a mérőeszközök közé tartozik a közösségi médiafelületeiken – Facebook-oldalukon és a YouTube-csatornájukon – mérhető sikerráta, valamint az eseményeiken való szereplések visszacsatolása is. A rangsor összeállítása idén is az elmúlt egy év üzleti sikerei alapján történt.

Marton László, az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese 2020-ban is a Top 25 lista élmezőnyében végzett. Két évvel ezelőtt nyolcadik helyezett volt, 2019-ben a tizedik helyet szerezte meg, idén pedig három helyet javítva a hetedik helyezést érte el a hazai ICT-világ rangsorában.

A szakember 2019 júniusa óta tölti be jelenlegi pozícióját. Feladatköre kiterjed az üzleti ügyfelek részére biztosított távközlési és IT-szolgáltatások értékesítésére, valamint a teljes körű ügyfélkapcsolati tevékenység irányítására.

Marton László korábban a jogelőd Invitel ICT-üzletfejlesztési igazgatójaként meghatározó szerepet töltött be a társaság informatikai kompetenciájának megteremtésében és az ICT-szolgáltatások bevezetésében. Jelenlegi megbízatását megelőzően éveken keresztül irányította a cég nagyvállalati és kormányzati értékesítési tevékenységét, amely később kiegészült a középvállalati ügyfélkörrel is.

Új kihívások a tavaszi járványhelyzet idején

A közgazdász végzettségű szakember a tavaszi időszakot az új, 2019-ben bevezetett szervezeti működés erőpróbájaként jellemezte, a cég ennek is köszönhetően tudta gyorsan és hatékonyan kiszolgálni a járványhelyzet miatt tömegesen jelentkező ügyféligényeket.

Két évtizednyi vezetői tapasztalattal a háta mögött, még mindig keresi a kihívásokat, a legújabb trendeket pedig nemcsak árgus szemmel követi, hanem alakítja is azokat. Tapasztalatait és meglátásait a szakmai konferenciák rendszeres résztvevőjeként másokkal is megosztja, elősegítve az ágazatok közötti kommunikációt és az előrelépést.

Az IT Business összefoglalójában hozzátette: az Invitech kiemelkedő eredményeket ért el a felhő- és az IT-biztonsági szolgáltatások értékesítésében, és ezek a területek a jövőben is fókuszban maradnak.