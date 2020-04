Elindulhat a hajrá a jegybank új hitelprogramjára

A mikro-, kis- és középvállalkozások számára hétfőtől elérhető a növekedési hitelprogram hajrá (nhp hajrá) konstrukció.

A hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál igényelhető, 1500 milliárd forintnyi, maximum 2,5 százalékos fix kamatozású forrás az eddigieknél szélesebb körben használható, elősegítve a koronavírus gazdasági hatásainak átvészelését és a kkv-k megerősödését.

Az nhp az elmúlt hét évben csaknem 50 ezer mikro-, kis- és középvállalkozás számára biztosított kedvező és kiszámítható kamatozású forrást. Az új konstrukció a legfontosabb paraméterei, így a kamat mértéke és a lebonyolítás módja tekintetében megegyezik az nhp korábbi szakaszaival és a megszűnő nhp fix konstrukcióval.

Továbbra is elérhetők lesznek a beruházási hitelek – ideértve a lízinget is –, azonban bővül ezek felhasználásának köre. Emellett a maximális futamidő 20 évben történő meghatározása az elhúzódó és lassabban megtérülő beruházások finanszírozását is lehetővé teszi. Tekintettel a beruházások esetlegesen hosszabbra nyúló kivitelezési idejére, a hitelek lehívására a szerződéskötést követő három éven belül van lehetőség, ami további könnyítést jelent az nhp korábbi szakaszaihoz képest.

A munkahelyek és termelési kapacitások megtartása, valamint a vállalatok likviditásának biztosítása érdekében lehetőség lesz újra forgóeszközhitelek felvételére, lényegében szabad felhasználási lehetőséggel.

A forrás így felhasználható vevőkövetelés- és készletfinanszírozáson túl a munkaerőköltség fedezésére, továbbá előfinanszírozhatók EU-s támogatások is, legfeljebb hároméves futamidő mellett.

Az adósságszolgálat mérséklése céljából kiválthatók korábban nem az nhp keretében felvett hitelek is, amennyiben azok célja az nhp hajrában engedélyezett hitelcélokkal összhangban van.

A Magyar Nemzeti Bank kiemelte: a minimális hitelösszeg 1 millió forintra csökkent, így a mikrovállalkozások forráshoz jutásában továbbra is fontos szerepet tölthet be a program. Az egy kkv által elérhető maximális hitelösszeg 20 milliárd forint, ami a kkv-szektor nagyobb szereplői stabilitásának megőrzését segíti elő.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek minél hamarabb forráshoz jussanak, a pénzügyi intézményeknek a hitelbírálati döntést az ehhez szükséges információk rendelkezésre állását követő két héten belül kell meghozniuk. A vállalkozásoknak egyszerre több bankot is érdemes megkeresniük hiteligényükkel, hogy minél gyorsabban, minél alacsonyabb kamat és minél kedvezőbb feltételek mellett jussanak finanszírozáshoz – idézte az MTI a jegybank tájékoztatóját.

