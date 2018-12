Pályázati pénzek: 2019 a digitalizáció éve lesz

Idén a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kiírásai voltak a legkeresettebbek.

2020 végén véget ér a jelenlegi uniós ciklus, azaz a támogató hatóság eddig az időpontig köthet szerződést a pályázókkal. A nyertes vállalkozóknak még további két év áll rendelkezésre, hogy megvalósítsák a vállalásokat, tehát akár 2023-ban is lehet még projektet befejezni.

Idén a GINOP pályázatok voltak hangsúlyban, mivel ezeknek a 2018-as kerete több százmilliárd forint, a Via Credit pályázati tanácsadó cég jövőre is jelentős nagyságú GINOP-os keretre számít.

Intenzív évet zárhat a vállalkozói szektor

A kapacitásbővítő beruházások területén voltak eredményhirdetések, valamint innovációval kapcsolatos pályázatokban hirdettek nyerteseket és kiírásokat egyaránt. Ezek mellett beindultak a képzési és az energetikai pályázatok.

2018-ban a legnépszerűbb pályázat a GINOP 2.1.8. számú adaptív innováció kiírás volt, több mint 3.500 érdeklődővel, és több mint 1.600 nyertessel. Technológiai berendezésekre lehetett támogatást igényelni a közép-magyarországi région kívül.

Népszerű volt még a kis- és középvállalkozásoknak kiirt képzési pályázati konstrukció, ahol több mint ezer érdeklődő mellett folyamatosak az eredményhirdetések. Több mint 1.500 érdeklődőt számol az informatikai rendszerek bevezetésével kapcsolatos pályázat – összegezte Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója.

A szakértő szerint az informatikai és képzési pályázat is azért volt népszerű idén, mert a fennálló munkaerőhiányra adott választ. A termelő-szolgáltató-kereskedői szektorban működő vállalatok nyújthattak munkavállalóik számára képzéseket, számítástechnikai fejlesztéseket végezhetnek, ami a munkaerő megtartására bizonyul hasznosnak.

Mit hoz 2019?

A jövő év eleje azzal fog telni, hogy a támogató hatóság összegzi az elmúlt év tapasztalatait, ilyenkor a ciklus vége fele gyakori, hogy átrendeződések történnek. Vagyis: a megmaradó pénzekből új kiírások lesznek.

A pályázati tanácsadó cég szerint 10-15 milliárd forint értékben Ipar 4.0-hoz való kötődés, valamint technológiai javuláshoz kapcsolódó kkv-pályázatok várhatóak, illetve az innováció területén még ennél is nagyobb értékben jelenhetnek meg támogatások termékfejlesztésre, piacfejlesztésre.

„Hasonló intenzitásra számítunk 2019-ben is, mint idén. A többi között arra is számítunk, hogy az innovációs pályázatok ismét elérhetőek lesznek Budapesten és Pest megyében” – mondta a szakértő. Összességében 2019 a digitalizáció éve lehet, a pályázati pénzek összes költsége 100 milliárd is lehet, akár 2-3 ezer nyertes pályázóval – összegezte a társaság.

