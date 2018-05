A nyugdíjnövelés még mindig késik, talán őszre lehet naprakész

A 0,5 százalékos nyugdíjnövelés tavaly január óta automatikus, nem kell kérvényezni, amiről a dolgozó nyugdíjasok azt hihették, könnyebbség lesz nekik. Csakhogy ahogy már többször is írtunk róla, hatalmas csúszások vannak az előírt automatikus nyugdíjnövelésnél.

Bő három hónapos késések a nyugdíjnövelésnél A nyugdíjprémiumra és korrekcióra jutó emelés pedig még sehol nincs.

Azóta is számos, hasonló tapasztalatról számoltak be olvasóink. Volt aki azt mondta, amíg kérvényezni kellett a jóváírást, addig egy hónap alatt mindig megkapta a nyugdíjnövelést, most meg még a 2016-os év után járóról sem kapott értesítést, nem hogy a tavalyiról. Akadt olyan olvasónk is, aki már évek óta dolgozik, de korábban nem tudta, hogy jár a nyugdíjnövelés, így nem is igényelte. Viszont az automatizált rendszerben sem kapott még sem értesítést, sem növelést. Egyik ingerültebb olvasónk meg is jegyezte:

Ha ennyit várakoztatnak a nyugdíjnöveléssel, akkor inkább ne vonják le a nyugdíjjárulékot se a bérünkből, és kvittek vagyunk.

Az ötlet mondjuk nem is annyira elrugaszkodott, hiszen nyugdíjasszövetekezetek dolgozóinál éppen ez a helyzet – nekik nincs járuléklevonás, sem nyugdíjnövelés.

Másik nyugdíjas olvasónk vállalkozó, a 2016-os munkája után tavaly október 31-ig kellett volna neki megállapítani neki a nyugdíjnövelést, de ennek még idén májusban sincs híre-pora sem. Saját tapasztalatát így írta le:

A kormányablaknál az ügyfélfogadó bizony nehéz helyzetben van, mert minden érdeklődőnek azt kell mondania, hogy legyen türelemmel, a Magyar Államkincstár Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjnövelési Osztály intézi az ügyeket, csak hát túl nagy a feladat. Azért adott két telefonszámot (mondván, hogy nem szokták felvenni) és egy címet, ha írásban akarunk érdeklődni. Ennek nem látom értelmét, mert az nem segít ki, ha kapok egy levelet a rendkívüli nagy leterheltségről.

Akik érdeklődtek, mind arra voltak kíváncsiak, hogy mikor lesz végre naprakész az ügyintézés, ezért ismét az államkincstárhoz fordultunk. Megelőlegeztük, hogy mióta legutóbb levelet váltottunk, számos ügyet le tudtak zárni, és csökkent az elmaradás, és érdeklődtünk, mégis hány olyan ügy van, amelyeknél még folyamatban van a nyugdíjnövelés megállapítása, és ezekkel kb. mikorra tudnak végezni. Erre nem kaptunk választ. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon jövőre gyorsabb lehet-e az ügyintézés. Erre sem.

A Magyar Államkincstár mindössze annyit írt, hogy ahogyan az adatok rendelkezésükre állnak, folyamatosan és ütemezetten készítik el a nyugdíjnövelési határozatokat. Hozzátették, hogy a nyugdíjnövelést visszamenőlegesen, 2016-os jogszerzés esetén 2017. január 1-jétől állapítják meg, és utalják ki. Ettől sem lettünk sokkal okosabbak.

Viszont azt is kijelentette a MÁK, hogy

a 2017. évi keresőtevékenység alapján járó nyugdíjnövelést minden érintett számára a jogszabályban megállapított határidőig, azaz 2018. szeptember 30-ig, illetőleg egyéni és társas vállalkozók esetében október 31-ig, teljesítik.

Ezt vajon érthetjük úgy, hogy őszre naprakész lesz a rendszer?

