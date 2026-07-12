Vitézy elárulta, mikor indulnak újra a komlói vonatok

Az elmúlt hetekben intenzív pályakarbantartási munkákat végzett a MÁV-csoport a Dombóvár–Komló vasútvonalon, hogy augusztus 1-jétől ismét menetrend szerinti személyvonatok közlekedhessenek Komlóra. A 47-es vonal személyszállítása Lázár János döntésének köszönhetően 2023-ban szűnt meg, most pedig újra visszakapja vasúti kapcsolatát a térség

– írja vasárnapi Facebook-posztjában Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a munkák során 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el a szakemberek, köztük a Komló állomási vágányok teljes körű javítását is.

Összesen 18,4 kilométer hosszban történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót is fel kellett bontani és visszaépíteni Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében. Emellett mintegy 750 tonna zúzott kő került a pályába.

Augusztus 1-jétől ismét kétóránként indulnak személyvonatok Dombóvár és Komló között, csatlakozva a Budapest–Pécs InterCity-hálózathoz. A pályán elvégzett munkáknak köszönhetően a vonatok ismét 60 kilométer/órás sebességgel, üzembiztosan közlekedhetnek. Augusztus 1-jén Komlón találkozunk

– zárta a posztját a miniszter.

Amint arról beszámoltunk áprilisban, Vitézy civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében. Akkor kijelentette, hogy „véget ért a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés időszaka következik Magyarországon”.