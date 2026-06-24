A kormány módosít az extraprofit adóztatásán

A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, az európai és globális gazdasági folyamatok miatt kialakult piaci bizonytalansággal indokolja a kőolajtermék-előállítókat terhelő különadó felülvizsgálatát. Kármán András pénzügyminiszter szerint törvényjavaslata a gazdasági stabilitást erősítené.

A rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése miatt írnák át az extraprofit megadóztatásáról szóló, tavaly elfogadott törvényt. A Mol továbbra is kötelezett a különadó megfizetésére, a Brent és az orosz Urál típusú kőolaj hordónkénti árkülönbözete alapján. Az adó a hordónként 2 amerikai dollárt meghaladó, de 5 amerikai dollárt meg nem haladó résznél 50, az 5 amerikai dollárt meghaladó résznél 95 százalék.

A módosítás először a 2026. augusztus havi kötelezettségre alkalmazandó. Az adót jövőre is fizetni kell. A javaslat nem nevesíti a Molt, de ez az olajcég adójának növelését jelenti, a kormány számításai szerint (előzetes hatásvizsgálata) ez idén 6,25 milliárd, jövőre 15 milliárd forint többletbevételt jelent a költségvetésnek. Kármán András parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy a jelenlegi, piactorzító hatású különadók rendszere a jövőben átalakul. Azt mondta: az azonnali kivezetésük nem reális, de cél a fokozatos csökkentésük és hosszú távon kiegyensúlyozott, átlátható adórendszer.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az Orbán-kormány által bevezetett különadót korábban többször bírálta.