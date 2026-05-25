Mit keres egy befektetési alkalmazás egy kosárlabda-vb-n vagy egy koncertarénában? ‒ Az XTB szerint nagyon is sokat

Volt idő, amikor a befektetés világa kívülről zártnak és távolinak tűnt. Öltönyös emberek grafikonok fölött, nehezen érthető szakkifejezésekkel dobálóztak, olyan érzés volt, mintha az egész nem is a hétköznapi embereknek szólna. Az elmúlt években azonban valami látványosan megváltozott: a fintech cégek ‒ ahogy az XTB is ‒ elkezdtek kilépni a klasszikus pénzügyi kommunikációból, és ott jelentek meg, ahol korábban leginkább csak sportszergyártókat, üdítőmárkákat vagy autógyártókat láttunk.
Ma már egy befektetési alkalmazás ugyanúgy jelen van egy kosárlabda-világbajnokság környezetében, egy futballstadionban vagy egy koncertarénában, mint egy életmódmárka. Ez elsőre talán furcsának tűnhet, valójában azonban sokat elárul arról, hogyan gondolkodunk ma a pénzről, a közösségekről és saját jövőnkről.
A befektetés többé már nem magányos műfaj
A sport és a befektetés első ránézésre távoli világoknak tűnnek, pedig meglepően sok bennük a közös. Mindkettőhöz kell stratégia, türelem, kitartás, gyors reakcióképesség és hosszú távú gondolkodás. És a komolysága mellett mindkettő erősen érzékeny érzelmi terep is.
A modern fintech márkák pontosan ezt ismerték fel. A mai felhasználók már nem pusztán egy alkalmazást keresnek, hanem olyan platformokat, amelyekhez élmény, szemlélet és közösségi érzés kapcsolódik. A pénzügyi tudatosság lassan életstílussá válik, nem pedig egy távoli, „majd egyszer foglalkozom vele” kategória.
Ebben a környezetben már teljesen logikus lépés, hogy egy befektetési márka sporteseményeken vagy kulturális terekben jelenik meg. Nem azért, mert minden futballrajongó azonnal részvényeket akar majd vásárolni, hanem azért, mert ezek a helyek ma a figyelem, az érzelmek és a közösségi élmények legfontosabb színterei.
A sportban ugyanúgy jelen van a stratégia, mint a pénzügyekben
A márka kommunikációjában egyre hangsúlyosabb gondolat, hogy a pénzügyi tudatosság nem feltétlenül száraz vagy félelmetes téma, hanem olyan készség, amely közelebb hozható a hétköznapi emberekhez. Az XTB esetén a sport és a márka közötti kapcsolat kialakításánál az egyik fő cél, hogy mint márka az XTB jelen legyen azokon a sporteseményeken, amelyeket világszerte több millió néző követ figyelemmel. A befektetési alkalmazás ezért az elmúlt időszakban több olyan együttműködést is bejelentett, amelyek jól mutatják ezt az új irányt. A Nemzetközi Kosárlabda-szövetséggel (FIBA) kötött partnerség például nem egyszerű logóelhelyezésről szól, hanem a globális sportközösségek és a pénzügyi edukáció összekapcsolásáról.
A kosárlabdában ráadásul különösen erősen jelen van az a fajta stratégiai gondolkodás, amelyet a befektetések világában is gyakran emlegetnek: fegyelem és kitartás, gyors döntések, hosszú távú építkezés. Az együttműködés részeként az XTB ráadásul exkluzív élményeket és kulisszák mögötti hozzáféréseket is kínál a közösségének, ami egy sportrajongó számára maga lehet a mennyország.
Nápolyban a futball szinte vallás
Ha van város Európában, ahol igazán érteni lehet a közösségi élmény erejét, az Nápoly. Az SSC Napoli nem egyszerűen futballklub: kulturális jelenség, identitás, érzelmi kötődés. A klub szurkolói bázisa legendásan szenvedélyes és lojális, a csapat története pedig szorosan összefonódott a város önképével. Az XTB és az SSC Napoli együttműködése ezért is túlmutat a klasszikus sportszponzoráción: ahogy a sport, úgy a pénzügyi tudatosság is az emberek életének része. Ugyanez figyelhető meg a Roland Garros körüli megjelenésekben is.
Ha már futball, szintén érdemes megemlíteni, hogy Zlatan Ibrahimovic, a futballtörténelem egyik legeredményesebb csatára a márka globális márkanagykövete. A legendás játékos az XTB marketingkampányainak arca, és az XTB online platformján és mobilalkalmazásában elérhető különböző befektetési termékeket népszerűsíti. 2024 őszén Zlatan megjelent a „Where your money works” (Ahol a pénze dolgozik) arculati kampányban, melynek hirdetése a magyar tévécsatornákon is rendszeresen láthatóak. A sport hírességekkel való kollaborációk esetén nem csak a foci világából tudunk példát mondani. Az XTB-nek például Tyson Fury brit nehézsúlyú profi ökölvívó, aki 2020 és 2024 között a WBC világbajnoki övét birtokolta, szintén a globális márka nagykövete. Az partnerséget a Gypsy Kingként ismert boxolóval 2024-ben jelentették be röviddel azelőtt, hogy sor került a sokak által izgatottan várt visszavágó mérkőzésére Tyson Fury és Oleksandr Usyk ukrán ökölvívó között Szaúd-Arábiában.
A koncertarénák és a teniszpályák új szerepe
Talán még beszédesebb, hogy a pénzügyi márkák a kulturális és szórakoztatóipari terekben is egyre aktívabbak. Az XTB és a Paris La Défense Arena együttműködése például azt mutatja, hogy a fintech cégek szeretnének jelen lenni azokban az élményekben is, amelyekhez az emberek pozitív emlékeket, kikapcsolódást kötnek.
A modern pénzügyi márkák ma már nem kizárólag hirdetők akarnak lenni. Inkább afféle „élménykurátorokká” válnak: olyan szereplőkké, amelyek a szponzorációón keresztül jelen vannak azokban a kulturális terekben, ahol az emberek inspirációt, motivációt vagy közösségi élményt keresnek.
Érdekesség: az egyik leghíresebb sportszponzoráció majdnem meg sem történt
A sport és a márkaépítés kapcsolata nem új találmány. Az egyik legismertebb történet Michael Jordan és a Nike együttműködése, amely az 1980-as években indult. Kevesen tudják, hogy Jordan eredetileg inkább az Adidast választotta volna, a Nike pedig akkoriban még nem számított meghatározó kosárlabdamárkának. És mi változott? Az, hogy az Adidas akkori vezetése nem volt hajlandó olyan ajánlatot tenni, mint a Nike, mivel nem láttak benne akkora potenciált, hogy saját cipőcsaládot indítsanak neki. Az Air Jordan végül nemcsak egy cipő lett, hanem kulturális jelenség, amely teljesen átírta a sportmarketing szabályait. Onnantól kezdve a szponzoráció már nem egyszerű logómegjelenést jelentett, hanem életérzést, identitást és közösségi kötődést.
A pénzügyi tudatosság lassan popkulturális téma lesz
Az XTB együttműködései jól mutatják, hogy a pénzügyi szektor kommunikációja látványosan átalakul. A hangsúly egyre kevésbé azon van, hogy valaki „vegyen részvényt”, és egyre inkább azon, hogy a tudatos pénzügyi gondolkodás a modern élet része legyen. Ebben a szemléletben a stadion, a koncerthelyszín vagy a sportesemény már nem pusztán reklámfelület, hanem találkozási pont is egyben. Egy hely, ahol közösség, élmény és identitás kapcsolódik össze egy márkával. Lehet, hogy pontosan ez az oka annak, hogy a jövő pénzügyi márkái egyre kevésbé bankfiókokban, és egyre inkább a kulturális élmények világában építik fel önmagukat.
Az XTB-ről
Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amely világszerte több mint 2 millió felhasználót segít abban, hogy tudatosan és biztonságosan kezeljék megtakarításaikat. A vállalat által fejlesztett alkalmazáson keresztül a felhasználók részvényekbe, ETF-ekbe, valamint CFD-kbe fektethetnek indexekre, devizákra, árupiaci termékekre és kriptovalutákra. Az XTB emellett lehetőséget biztosít kamatjóváírásra a lekötetlen egyenlegek után, valamint eWallet szolgáltatásán keresztül több valutában végzett tranzakciókra.
A platform kiemelkedik az oktatás és ügyféltámogatás területén is: átfogó tudásanyagot kínál videók, webináriumok és tanfolyamok formájában, ügyfélszolgálata pedig 20 nyelven, a hét öt napján, napi 24 órában érhető el.
Az XTB több mint 1 300 munkavállalót foglalkoztat Latin-Amerikában, Európában és Ázsiában. A vállalat több mint 40%-a saját fejlesztésű befektetési technológiák innovációján dolgozik.
A 2004-ben Lengyelországban alapított XTB működését több nemzetközi pénzügyi felügyelet szabályozza, köztük a lengyel KNF, a brit FCA és a ciprusi CySEC. A vállalat 2016 óta szerepel a Varsói Értéktőzsdén, és jelenleg 13 országban van fizikailag is jelen.
