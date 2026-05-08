Vezetőváltás történt Magyar Péter cége élén

Lemondott a leendő miniszterelnök, Magyar Péter cége vezérigazgatói posztjáról – ez már az Opten nyilvános adatbázisában is megjelent, szúrta ki az Mfor.hu. Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter marad, a vezérigazgató viszont április 28-cal öccse, Magyar Márton lett. A bejegyzés május 5-én jelent meg.

A vezércserére azért volt szükség, mert az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást – néhány kivételtől eltekintve – és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője. Ezért kellett elmondania Magyar Péternek cége vezérigazgatói posztjáról – írta meg a hvg.hu.

Az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. többi tulajdonosát úgy két éve vásárolta ki Magyar Péter. A társaság árbevétele háromszorosára, nyeresége pedig ötvenszeresére nőtt 2023-ról 2024-re, így lett 36,7 millió forint az árbevétel és 16,7 millió forint az adózott eredmény.

Magyar Márton 2024-ben indította el Kontroll néven hírportálját, és követői száma fokozatosan, ütemesen nő. A Kontrollnak tálalt ki a kormány PR-osa, Balássy Gyula hétfőn arról, hogy felajánlja a cégeit az államnak.