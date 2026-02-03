Rezsistop: fontos részleteket árult el a minisztérium, íme a teendők és a dátumok

A rezsistop-intézkedés hátteréről Czepek Gábor elmondta: a kabinet úgy ítélte meg, a januári hideg rendkívüli reakciót igényel.

A fő cél az volt, hogy a rezsicsökkentés rendszerének ársávhatárait nem érintve, a rendszer alapvető működésén nem változtatva avatkozzanak be

– jelentette ki.

Szerinte a rezsistop három elvet hordoz:

minden fogyasztónak ugyanolyan feltételek mellett nyújtják. Nem társadalmi rétegzettség szerint, hanem generálisan, azonos feltételek mellett biztosítják mindenkinek az energiakedvezményt.

Minden energetikai szakág érintett benne, így a gáz-, a villany- és a távhőrendszert is bevonták a kedvezményezetti körbe.

A harmadik kulcsszó: minden számlázási mód érintett: a diktálós fogyasztók, az egyenletes, illetve a hőmérsékletfüggő részszámlázó fogyasztók egyformán részesülnek a kedvezményben.

A rezsiintézkedés lényege, hogy a januári hideg miatti többletenergia-fogyasztást kompenzálja a kormány. A cél, hogy olyan helyzetet állítsunk elő, hogy ezt a többlet fogyasztást nem kell elszámolni, vagyis kiküszöböljük a rendkívüli hideg hatásait – fogalmazott.

A konkrét kedvezmény, vagyis a már ismertetett 30 százalékos mérték az a mennyiség a villanynál és a gáznál egyaránt, amelyet úgy ítéltünk meg, hogy a januári többlet fogyasztást reprezentálja. Az erre vonatkozó adatokat az energiaszolgáltatóktól nyertük ki, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adataira is támaszkodtunk – magyarázta Czepek Gábor.

Szintén cél volt, hogy