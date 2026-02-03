energiaügyi minisztériumgázszámlarezsicsökkentésrezsistop
Gazdaság

Rezsistop: fontos részleteket árult el a minisztérium, íme a teendők és a dátumok

Endrődi Aladár / 24.hu
admin K. Kiss Gergely
2026. 02. 03. 15:33
Endrődi Aladár / 24.hu
Kidolgozta a kormányzat a januári rezsistop jogszabályi környezetét, a részletszabályok február 3-án, kedden este a Magyar Közlönyben jelennek majd meg – mondta egy háttérbeszélgetésen Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

A rezsistop-intézkedés hátteréről Czepek Gábor elmondta: a kabinet úgy ítélte meg, a januári hideg rendkívüli reakciót igényel.

A fő cél az volt, hogy a rezsicsökkentés rendszerének ársávhatárait nem érintve, a rendszer alapvető működésén nem változtatva avatkozzanak be

– jelentette ki.

Szerinte a rezsistop három elvet hordoz:

  • minden fogyasztónak ugyanolyan feltételek mellett nyújtják. Nem társadalmi rétegzettség szerint, hanem generálisan, azonos feltételek mellett biztosítják mindenkinek az energiakedvezményt.
  • Minden energetikai szakág érintett benne, így a gáz-, a villany- és a távhőrendszert is bevonták a kedvezményezetti körbe.
  • A harmadik kulcsszó: minden számlázási mód érintett: a diktálós fogyasztók, az egyenletes, illetve a hőmérsékletfüggő részszámlázó fogyasztók egyformán részesülnek a kedvezményben.

A rezsiintézkedés lényege, hogy a januári hideg miatti többletenergia-fogyasztást kompenzálja a kormány. A cél, hogy olyan helyzetet állítsunk elő, hogy ezt a többlet fogyasztást nem kell elszámolni, vagyis kiküszöböljük a rendkívüli hideg hatásait – fogalmazott.

A konkrét kedvezmény, vagyis a már ismertetett 30 százalékos mérték az a mennyiség a villanynál és a gáznál egyaránt, amelyet úgy ítéltünk meg, hogy a januári többlet fogyasztást reprezentálja. Az erre vonatkozó adatokat az energiaszolgáltatóktól nyertük ki, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adataira is támaszkodtunk – magyarázta Czepek Gábor.

Szintén cél volt, hogy

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Úgy látszik, mindenkit hülyének néz Fekete Dávid és a Győr-Szol” 
Röviddel Jákli Mónika halála után Boráros Gábor új barátnője is közlekedési balesetet szenvedett
Gasztrokvíz: te tudod, mely hozzávalók nem szerepelnek egyes ételek eredeti receptjében?
Kvíz: Mennyire igazodsz el a Vissza a jövőbe időalagútjaiban?
„Úgy látszik, mindenkit hülyének néz Fekete Dávid és a Győr-Szol” 
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik