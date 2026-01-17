Bemutatta új vezető szakértőjét a Tisza Párt

Kapitány István lesz a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, aki a párt a kormányzati felkészülését segíti – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter, aki már korábban is tárgyalásokat folytatott a szakértővel.

A Tisza Párt elnöke azt írta:

Íme az év első nagy igazolása. Ismerjétek meg az egyik legmenőbb, legfelkészültebb, legelismertebb magyart, Kapitány Istvánt.

Mint írja, Kapitány István a Shell korábbi alelnöke, két gyermek édesapja, aki 38 éve él boldog házasságban. Karrierjét Magyaroroszágon kezdte, majd Németországban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a Shellnél.

A világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45000 kereskedelmi egységet és félmillió munkavállalót irányított.

Eközben Magyarországon is szerepet vállalt: a Menedzserek Országos Szövetségének 2020 és 2025 között volt az elnöke.

A Shell és a Ferrari 76 éves együttműködésének köszönhetően szoros kapcsolatot ápolt a vörös ördög fejlesztőivel és Forma 1-es pilótáival, köztük Michael Scumaherrel. Büszke rá, hogy a Shell egyik legsikeresebb termékét a V-Powert Magyarországon fejlesztették ki. A világ számtalan üzleti és politikai vezetőjével ápol szoros kapcsolatot.

Hozzátette, „angyalföldi srácként hódította meg a világot, de büszke debreceni gyökereire. A tragikus repülőgép balesetben elhunyt édesapja után ő is pilótának készült, de végül a legmagasabbra jutó magyar üzleti vezető lett.”

Magyar Péter szombaton 13 órától a Facebookon és a YouTubon beszélget Kapitány Istvánnal, TISZA gazdaságfejelsztési és energetikai terveiről.