Lázár szerint „marha egyszerű, semmi titok nincsen benne”, de továbbra sem világos, hogyan veszi fel a teljes osztalékot a luxusvadászház után

Az osztalékeltérítésre tulajdonosi megállapodás bárhol, bármikor lehetőséget ad. Azt ön nem tudhatja, hogy ők más ágon milyen formában vettek ki pénzt. Marha egyszerű. Semmi titok nincsen benne.

Így zárta rövidre Lázár János egy tavalyi lakossági fórum helyszínén feltett kérdéseinket. A 24.hu riportere azt firtatta, miért olyan nagyvonalúak Lázár tulajdonostársai a Grosswiese Zrt.-ben, hogy zsinórban három éve minden fillér osztalékról lemondanak a miniszter javára.

A Grosswiese Zrt. a Hódmezővásárhelyhez tartozó batidai tanyavilágban álló vadászházat birtokló cég, amely ontja a pénzt: akkora sikere van az exkluzív körben kiadott luxusvadászháznak, hogy csaknem félmilliárd forintot termelt az elmúlt években.

Szó nélkül átengedik az osztalékot Lázár tulajdonostársai

Az építési és közlekedési miniszter magát „jómódú, vagyonos” embernek tartja, de arra, hogy milliárdosnak tekinthető-e, nem adott világos választ. „Mindenem benne van a vagyonnyilatkozatomban, számolják ki” – javasolta az említett fóruma után, a Népszava pedig megfogadta a tanácsot, és arra jutott, hogy bő 1,2 milliárdos lehet a bevallott Lázár-vagyon, a családtagok nélkül.

A miniszter komoly földbirtokkal, ingatlanportfólióval rendelkezik, nem beszélve a festményeiről, de nem elhanyagolható a Grosswiese Zrt.-ből évente kivett osztalék sem. Vagyonnyilatkozatában 40,93 százalékos részesedést tüntet fel a cégben, a mérlegbeszámoló elfogadásakor tartott közgyűlések jegyzőkönyvei alapján azonban a többi részvénytulajdonos rendre úgy határoz, hogy a nyereségből fizetett osztalék teljes egészében a papíron kisebbségi tulajdonos minisztert illeti.

A 2024-es évről szóló beszámolót például 191 millió forint adózott eredménnyel fogadták el, és a közgyűlésről készült jegyzőkönyvben az áll: a társaság részvényesei egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a részvényesi arányoktól eltérően, az eredménytartalék terhére 47 058 823 forint osztalékot fizetnek Lázár Jánosnak.

A Grosswiese Zrt. részvényesei 2023-ban döntöttek először osztalékról, a 2022-es eredményből mindjárt 58,8 millió forint kifizetéséről, és a következő évben is ugyanennyi szerepelt a jegyzőkönyvben. (A 2024-es mérlegbeszámolóban ennél nagyobb osztalék kifizetést, 70,588 millió forintot tüntettek fel „a közbenső mérleg és a 2023. évi beszámoló határozata alapján”. Indoklás nincs a beszámolóban, de elképzelhető, hogy a cég olyan szépen termelte a pénzt, hogy év közben osztalékelőleget is tudott fizetni.) A nyilvános dokumentumokban szereplő adatok alapján mostanáig összesen mintegy 176 millió forint osztalékot termelhetett a Grosswiese.

Ha Lázár a bevallott, durván 41 százalékos tulajdonrészének megfelelően részesült volna a pénzből, akkor mintegy 70 millió forint járt volna neki az osztalékból három év alatt. A közgyűlési jegyzőkönyvek és Lázár vagyonnyilatkozata alapján azonban a teljes összeg a miniszternél landolhatott.