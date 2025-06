Évtizedek óta nem látott műkincs tűnt föl Lázár János magángyűjteményében

Valóságos privát múzeumról tanúskodnak azok a fotók, amiket a Vásárhelyiek a változásért Facebook-csoportban gyűjtöttek ki Lázár János videóiból, amelyek az építési és közlekedési miniszter otthonában készültek az elmúlt években. A képeket azután szedték össze, hogy a 444.hu részletesen elemzett néhány műtárgyat a miniszter otthonából, melyek a Válasz Online 2020-as interjújában tűntek föl. A Lázár hódmezővásárhelyi házában készült beszélgetés fényképein a lap azonosította például Batthyány Gyula 1908-ban készült Lovaspóló című festményét. Bár az értékét nem határozták meg, de összehasonlításképp jelezték, hogy a festő egy hasonló témájú művét az 1910-es évekből 44–60 millió forintra becsülték.

A több millió vagy akár több tízmillió forintra becsült műtárgyakat azért vették sorra, mert nem sokkal korábban Lázár kisvárdai fórumán úgy fogalmazott:

Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál. A Fidesz nevében azt várjuk el, hogy ezt minél hamarabb hagyják abba, mert ezzel szégyent hoznak az egész közösségünkre.

Ez egyebek mellett azért volt meglepő, mert Lázárnak a legutóbbi vagyonnyilatkozatához 19 pótlapot kellett kitöltenie, hogy felsorolja az összes ingatlanát, szántóját, erdőjét és legelőjét. Nem szólva arról a luxus vadászházról, ahonnan múlt decemberben boldog adventet kívánt családjával, s amelynek bár csak résztulajdonosa, az elmúlt két évben mégis csak ő részesült annak nyereségéből.

Lázár a műtárgyairól, festményeiről érdemi nyilatkozatot nem tett. Évről évre mindössze annyit ír a bevallásába:

Műtárgyak, festmények, folyamatos adásvétel.

Az említett képkivágások közt van olyan, amelyik Lázár 2023-ban készült karácsonyi videójából származik. Ezen feltűnik Batthyány Gyula említett, Lovaspóló című festménye, ami már a 2020-as interjúban is látszott. Azonban a videón további érdekességek is felfedezhetők. A felvételen elsősorban Lázár felesége szerepel, de a miniszter is megjelenik, mögötte pedig, egy másik szobában egy aranykeretes festmény látható, ami a Vásárhelyiek a változásért csoport két hozzászólója szerint is Vaszary János alkotása lehet. A 19. és 20. században alkotott festőművész képei az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendenek, két évvel ezelőtt az egyik rekordáron, 180 millió forintért kelt el.

A Lázár által közzétett videót elemezve próbáltunk rátalálni a festményre, és végül

Haulisch Lenke művészettörténész 1978-ban kiadott monográfiájában találtuk meg a pontos mását annak, ami a miniszter falán lóg.