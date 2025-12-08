Nyugdíjkorhatár: egy összegben kaphat több havi nyugdíjat, aki 2026-ban visszalép

Mikor menjünk nyugdíjba? 2025. december végéig az 1960-ban vagy korábban született, így a nyugdíjkorhatárt már betöltött, de a nyugdíjigényléssel eddig még nem élt személyeket érintheti ez a kérdés.

Az 1961-ben születettek 2026-ban töltik be nyugdíjkorhatárukat, a 65. életévet, és dönthetnek a 2026-ban, esetleg később történő nyugdíjigénylés mellett. Az öregségi teljes nyugdíjhoz húsz év szolgálati idővel szerezhető jogosultság – írja az Adó.hu portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.

Ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nincs olyan ok, amely miatt feltétlenül, azonnal igénybe kellene venni a nyugdíjat, felmerül a kérdés, mikortól kérjük az ellátást.

A különbség az időpontok között a következő: ha 2025-ben vonulunk nyugdíjba, a nyugellátás összege a 2025. évi szabályok szerint kerül kiszámításra. Ha halasztás történik, és 2026-tól kezdődik a nyugdíjba vonulás, a 2026. évi kiszámítási szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás.

Valorizációs szorzószámok 2026-ban

A 2026. évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz az ún. valorizációs szorzószámok meghatározása, amely a nyugdíjmegállapítást megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek kereseti adatait.

A szintre igazítás az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedésének alapul vételével történik, és ezek az évente meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére.

A valorizációs szorzószámok minden év márciusában kerülnek közzétételre. Így arra a kérdésre választ adni, hogy pontosan mennyi lesz a 2026-ban megállapított nyugdíj összege, korábban sajnos nem lehet. (Becslést tenni ugyanakkor lehetséges: a 2026-ban alkalmazandó valorizációs szorzók a KSH legutóbbi kereseti gyorstájékoztatója alapján várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak, mint a 2025-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.)

Nyugdíjemelés 2026-ban

A nyugdíjtörvény szerint a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított nyugdíjakat a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztóiár-növekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.

2026. január hónapjában az részesülhet az éves nyugdíjemelésben, aki legkésőbb 2025. december 31-én már nyugdíjban részesül.

Ha halasztás történik, és 2026-tól kezdődik a nyugdíjba vonulás, a 2026. évi kiszámítási szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás, és az évi rendszeres nyugdíjemelés először 2027-ben jár. Ugyanez a szabály vonatkozik a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságra, illetve a tizennegyedik havi nyugdíj első összegére is.

Visszamenőleges igényérvényesítés

Abban az esetben, ha 2026-ban mégis a korábbi évben, 2025-ben történő nyugdíjmegállapítás mellett döntenénk, lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek (az életkor betöltése és a szükséges szolgálati idő, illetve a „nők 40” esetében a negyven év jogosultsági idő) már ebben a korábbi időpontban is teljesültek.

Visszamenőlegesen a nyugdíj összege is kifizetésre kerül. A döntésnél – különösen, ha nincs jelentős különbség a két szóba jöhető év nyugdíjösszege között – az is szempont lehet, hogy a visszamenőleges igénybejelentés esetén

egy összegben megérkezik a több havi nyugdíj,

és ha ebben a korábbi időszakban dolgozott is az érintett személy, utólag a levont társadalombiztosítási járulékot is rendezni kell.

Ez a visszamenőleges igényérvényesítési lehetőség a hat hónapos határidőre tekintettel

csak június végéig lehetséges az előző évre vonatkozóan.

A nyugdíjtörvény szerint a nyugellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani. Azaz júniusi időpontú igénybejelentés esetén a júniust megelőző hatodik hónaptól, vagyis az előző év december hónapjától lehet kérni a nyugellátás megállapítását hat hónapra visszamenőleg, júliusban már csak a tárgyév első hónapjától.

A halasztás előnye a nyugdíjnövelés

Amennyiben a körülmények megengedik, nem szükséges rögtön, a nyugdíjkorhatár betöltésének napjától igénybe venni a nyugdíjat. Ha a tovább foglalkoztatás megengedett, vagy a versenyszférában, munkaviszony keretében dolgozik az érintett, a nyugdíj megállapítása nélküli tovább dolgozás a nyugdíj összegét kedvezően befolyásolja.

Aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, azaz legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül.

A növelés mértéke 30 naponként az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka.

Elhibázott döntés

Amennyiben szeretnénk visszavonni a nyugdíj megállapítása iránti kérelmünket, erre csak a döntés véglegessé válásáig van lehetőség. A felvett nyugellátást harminc napon belül vissza kell fizetni.

A megállapított nyugellátásról a megállapító határozat véglegessé válásától számított tizenöt napot követően nem lehet lemondani. Lemondás esetén természetesen vissza kell fizetni a már felvett nyugellátást, nyugdíjelőleget.