Nem kaphatja meg a 14. havi nyugdíjat a 65 év felettiek egy része

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden nyújtotta be a parlament elé az „Egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslatot.

A parlament kivételes eljárásban tárgyalja, így kedden már le is zárta a törvénycsomag összevont vitáját. A Fidesz javaslatára december 10-én gyorsított eljárásban szavazhatnak is róla. A tervezet szerint 2026-tól, több lépésben indul a 14. havi nyugdíj bevezetése, hasonló ütemezéssel, mint korábban a 13. havi nyugdíj visszaállítása, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közlése szerint.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerdán elmondta: 14. havi nyugdíj első lépcsőjét jelentő egyheti nyugdíj 2026 februárjában érkezne a nyugdíjasokhoz.

A miniszter azt mondta:

egy átlagos, 250 ezer forintos 13. havi nyugdíjjal számolva a 14. havi nyugdíj negyede 60 ezer forint, így a nyugdíjasok jövő februárban átlagosan 310 ezer forintot kaphatnak.

„A modell ismert a 13. havi nyugdíj kapcsán, ezt a jól működő modellt visszük tovább a 14. havi nyugdíj kapcsán is” – tette hozzá a tárcavezető az MTI tudósítása szerint.

A 2025 januári szigorítás a 14. havira is érvényes

Mivel a szisztéma ugyanaz, a szabályok is a 13. havi nyugdíj előírásaihoz hasonulnak. A törvényjavaslatból kiderül, hogy a tizennegyedik havi nyugdíj ‒ a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon ‒ annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban.

Mind a 13. havi nyugdíj összege, mind a 14. havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév február hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, 13. havi nyugdíjra és 14. havi nyugdíjra jogosító nyugellátások, vagy más nyugdíjszerű ellátások együttes összegével – olvasható a javaslatban.

Ez összességében azt jelenti, hogy akik 2026-ben vonulnak nyugdíjba, azok számára ez a plusznyugdíj nem lesz elérhető.

Az érintettek 2027-ben lesz jogosult első alkalommal a tizennegyedik havi nyugdíjra.

Az idén januárban bevezetett, 13. havi nyugdíjra vonatkozó törvénymódosítás a 14. havira is érvényes lesz.

2024-ig a 13. havira az volt jogosult, aki a megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjában is nyugdíjban részesült. A módosítások nyomán annyi változott, hogy az érintettnek most már februárban is nyugdíjasnak kell lennie. Ennek indoka az, hogy 2025-től a 13. havi nyugdíjat (és immár a 14. havit is) mindig az adott év februárjában fizetik.

Azok a nyugdíjasok, akik a tárgyév januárjában meghaltak és így csak január 31-ig jár részükre a nyugdíj, már nem szereznek jogosultságot a tárgyévi 13. és 14. havi nyugdíjra, így a velük együtt élő hozzátartozójuk vagy (ilyen hozzátartozó hiányában) az örökösük sem kérheti a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetését.

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a februárban elhunyt nyugdíjassal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér ebben a sorrendben, kérelemre felvehette a januárban elhunyt nyugdíjas tárgyévi 13. és 14. havi nyugdíját a halál napjától számított egy éven belül.