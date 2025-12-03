karácsony mihályországos nyugdíjas parlamentnyugdíjválasztás 2026
Karácsony Mihály: Gyalázatosan kevés jut nyugdíjakra

2025. 12. 03. 13:14
Az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke közölte: minden 2026-ban induló pártnak elküldik programjukat.

Karácsony Mihály szerint csak látszat a nyugdíjas pénzeső. Az Orbán-kormány igyekszik ezt a benyomást kelteni, de a valóság egészen más. A Klubrádióban az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke arról beszélt, hogy a 2026-os választás közeledtével a kabinet mindent megtesz, hogy az idősek támogatását megszerezze, de közben érdemi problémák maradnak megoldatlanul.

Gyalázatosan kevés pénz jut a nyugdíjakra.

Karácsony Mihály szerint a legnagyobb gond, hogy Magyarország a GDP 6,4 százalékát fordítja nyugdíjakra, miközben az uniós átlag 10,2 százalék. Ez a forráshiány okozza, hogy folyamatosan nő az átlagbér és az átlagnyugdíj közötti szakadék: míg 2008-ban az átlagnyugdíj az átlagkereset 69 százaléka volt, mára 48 százalék alá esett.

Komoly feszültséget jelent, hogy mintegy 400 ezer nyugdíjasnak rendkívül alacsony az ellátása. A 13. havi nyugdíj, az élelmiszer-utalványok nem oldják meg a mindennapi megélhetés gondjait – tette hozzá. Példaként említette: a nyugdíjasok már megkapták a decemberi ellátást, de a következő kifizetés csak január 12-én érkezik.

Sokan december végére pénz nélkül maradnak.

A szervezet számításai szerint legalább 240 ezer forintra lenne szüksége minden idős embernek, de a Policy Solution friss becslése 300 ezer forintot tart reálisnak – emlékeztetett rá. Karácsony Mihály problémának tartja az intézményes egyeztetés hiányát. Orbán Viktor kormányfő ugyan rendszeresen emlegeti a nyugdíjasokkal 2010-ben kötött szövetséget, de erről semmit nem tudni, nem világos, hogy kik képviselték az időseket, egyáltalán létezett-e valódi partnerség.

A Nyugdíjas Parlament ülése után véglegesítik a nyugdíjasok igényeit összefoglaló dokumentumot, és minden induló pártnak eljuttatják, hogy építsék be a programjukba.

A nyugdíjasok összeszedték és rendszerezték a problémákat – készen kapják a programot

– fogalmazott. Karácsony Mihály azt reméli, hogy akár a mostani, akár egy új kormány kész lesz megvalósítani az idősek mindennapjait érdemben javító javaslatokat. Az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. üléséről itt írtunk.

„A kormány nemcsak megőrzi, hanem be is fagyasztja a nyugdíjak értékét”
Többek között ez hangzott el az idei nyugdíjas parlamenten, ahol téma volt a nyugdíjemelés, a megélhetés és a közelgő választás is.

