Itt vannak a számok a 2026-os nyugdíjváltozásokról

Nyugdíjemelés

Az infláció az idei 4,6% után jövőre átlagosan 3,6% lehet, ennek megfelelően a kormány szerdai ülésén döntött a nyugdíjak 3,6%-os emeléséről januártól – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán csütörtökön.

A 3,6%-os emelés körülbelül 216 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek, vagyis ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a nyugdíjasok a nyugdíjemelés révén.

Ha jövőre a 2026. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke (akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint) meghaladná a 2026. januári emelés 3,6%-os mértékét, akkor 2026. novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre vagy egyösszegű kompenzációra kerülhet sor.

Sajnos annak továbbra sincs semmi jele, hogy a választások után felálló kormányzat jövőre átalakítaná a nyugdíjemelési eljárást, és figyelembe venné az infláció mellett a nettó országos átlagkereset reálnövekedését is, továbbá valorizációs és szolidaritási korrekciós tényezőket alkalmazna a nyugdíjas társadalom relatív elszegényedésének lassítása érdekében, mint ahogyan tágabb értelemben a jelenlegi kormányzat által eredetileg 2025. március 31-i határidővel bevezetni vállalt nyugdíjreformra sem kerül jövőre sor – olvasható Farkas András nyugdíjszakértő kommentárjában.

Sem a kormánypárt, sem a legerősebb ellenzéki párt nyugdíjjavaslatai között nem szerepel a nyugdíjemelési eljárás érdemi és átfogó átalakítása.

Nyugdíjmegállapítás

A 2026. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2026. márciusában (legkésőbb április elején) jelenik majd meg kormányrendelet.

E 2026-ban alkalmazandó valorizációs szorzók a KSH legutóbbi kereseti gyorstájékoztatója alapján várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak, mint a 2025-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.

Nyugdíjprémium

Ha a 2026. évi várható GDP-növekedés meghaladná a 3,5%-ot (amire a költségvetési törvény előrejelzése alapján sem látszik reális esély), akkor 2026. novemberében nyugdíjprémiumra is megnyílhatna a jogosultság.

A nyugdíjprémium a ténylegesen várható GDP-növekedés 3,5%-ot meghaladó mértékének (mint szorzószámnak, ami legfeljebb 4 lehet) és a 2025. novemberi nyugdíj egynegyedének, de legfeljebb 20 ezer forintnak a szorzata lehetne.

Annak nem látszik semmi jele, hogy a kormányzat a nyugdíjprémiumra a költségvetési törvényben 2026-ra félretett 24,3 milliárd forintos összeget inkább szolidaritási nyugdíjemelési célokra fordítaná és a mélyszegénységbe zuhant 300 ezer nyugdíjas ellátását növelné belőle. Pedig a nyugdíjprémium a 13. havi nyugdíj teljes visszavezetésével már 2022-ben okafogyottá vált – olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

13. és 14. havi nyugdíj

A 2026. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2026. februári nyugdíj (vagy egyéb jogosító ellátás) 100%-ával megegyező összegű plusz juttatást 13. havi nyugdíjként, továbbá a 2026. februári nyugdíj 25%-ával megegyező összegű plusz juttatást a 14. havi nyugdíj első részleteként. Amint azt a 2022-es választások előtt láthattuk,

a részletes bevezetéstől a kormányzat választási okokból bármikor eltérhet és odaadhat a jogosultaknak egy egész havi plusz nyugdíjat is 14. javi juttatásként.

2026-ban a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj (első részlete) a nyugdíjtörvény módosítása alapján annak jár, aki 2025 legalább egy napján már nyugdíjban részesült, és 2026. februárjában is nyugdíjban részesül.

Akinek a nyugdíját jövőre állapítják meg (2026. január 1. és december 31. közé eső kezdőnappal), az csak 2027-től lesz jogosult a 13. és a 14. havi nyugdíjra, jövőre még nem.

Ha a nyugdíjas 2026. januárjában hal meg, akkor a hozzátartozója, örököse nem kérheti a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részletének a kifizetését (hiszen a nyugdíjas nem teljesítette a plusz juttatások kifizetésének azt a feltételét, hogy 2026. februárjában is nyugdíjasnak kell lennie). Akkor azonban kérheti a hozzátartozó vagy örökös ezeknek az ellátásoknak a kifizetését, ha a nyugdíjas 2026. februárjában, a nyugdíja kifizetése előtt hal meg.

A nyugdíj a nyugdíjas elhalálozása hónapjának utolsó napjáig jár jövőre is – figyelmeztet Farkas András.