A nyugdíjakat általában 12-én utalja a Magyar Államkincstár (kivéve ha ez a nap hétvégére esik), a december azonban mindig kivétel, mert akkor már a hónap elején, másodikán megérkezik az utalás. Mint a vg.hu írta, a Magyar Posta is elkezdte már december 2-án a kézbesítést. A decemberi nyugdíj kicsivel több lesz amúgy, mint az októberi, a pótlólagos, 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés miatt – átlagnyugdíj, azaz 243 750 forint esetén ez 3900 forinttal magasabb nyugdíjat jelenthet. Novemberben pedig januárig visszamenőleg kapták meg a jogosultak a kiegészítő nyugdíjemelést. Kiegészítő nyugdíjemelés azért kellett, mert a költségvetésben a kormány által becsültnél magasabb lesz az infláció. És a nyugdíj ugye inflációkövető, amivel mint írtuk, a kormány nemcsak megőrzi, hanem be is fagyasztja a nyugdíjak értékét.

A következő, január nyugdíjat viszont a szokásos 12-én fogják utalni, és a postai kézbesítés sem a hónap elején kezdődik. Emiatt pedig mint tavaly is írtuk, százezrek kerülhetnek bajba, főleg a kisnyugdíjasok, ha a 10 nappal hosszabb időszakra nem lesz elég a pénzük. Nem véletlen, hogy a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (ONYPE) azt javasolta, hogy a nyugdíjasokra szánt, ám mégis megtakarított mintegy 20 milliárd forintot (ennyi lehet a be nem váltott, meg nem kapott 30 ezer forintos nyugdíjas utalvány ellenértéke) még karácsony előtt osszák ki annak a 442 430 embernek, akinek a saját jogú nyugdíja, illetve ellátása a KSH adatai szerint kevesebb volt (januárban) mint havi 140 ezer forint (ennyi kell egy nyugdíjasnak minimálisan a megélhetéshez a KSH adatai szerint). A 20 milliárd forintból kiindulva ez 45 ezer forint lehetne fejenként. De ha csak 30 ezer forintot küldenének soron kívül a legrászorulóbbaknak, az is segítség lenne az egyesület szerint.

Nemcsak a nyugdíjak, hanem a családi pótlék is előbb érkezik decemberben.

Mint írtuk, az ONYPE pontokba szedte, hogy milyen problémákkal küzdenek a nyugdíjasok, és milyen megoldásokat várnak.