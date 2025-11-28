Pénteken tartották az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. ülését – ezúttal is az Országházban –, a korábbi éveknél is többen, 480-an regisztráltak rá, köztük nyugdíjasok az ország minden tájáról. Parlamenti képviselők és az idősügyben dolgozók is részt vettek a rendezvényen.

Nyugdíjgondok, változtatási javaslatok

Az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke, Karácsony Mihály főleg a szervezet elmúlt egy évének akcióiról, történéseiről beszélt. Elsőnek arról, hogy a december 2-i és január 12-i nyugdíjfolyósítás között túl sok idő telik el, és akinek kicsi a nyugdíja, nincs tartaléka, az ilyenkor gondban van. Szerették volna elérni (népszavazás kezdeményezésével), hogy az a nyugdíjas, akinek a megélhetéshez szükséges 140 ezer forint alatt van a jövedelme, kapjon kiegészítést – ám ezt nem sikerült keresztül vinniük, nem kaptak engedélyt a népszavazásra. Szólt a januári nyugdíjemelésről is, ami 3,6 százalék lesz (ekkora infláció szerepel a költségvetésben), miközben az MNB 3,8 százalékos inflációt vár – emiatt kezdeményezték, hogy a nyugdíjemelés is legyen 3,8 százalékos, de sikerről egyelőre nem tudott beszámolni.

Karácsony megemlítette, hogy a 14. havi nyugdíj (első egy heti részlete) továbbra sem szerepel a jövő évi költségvetésben (csak a 13. havi), és szerinte, amíg ez nem történik meg, addig nehezen vehető komolyan a kormányzati ígéret.