A helyi nyugdíjas közösségek véleményére és javaslataira épülő dokumentumot fogadott el a pénteken ülésező Országos Nyugdíjas Parlament. Az Országházban megjelent 420 küldött ajánlást fogalmazott meg a 2026. évi országgyűlési választáson induló pártok részére, melyben összefoglalták az életkörülményeik javítása érdekében szükségesnek tartott legfontosabb lépéseket. Kiemelték, hogy

jelentősen emelni kell az idősellátásra fordítandó – szégyenletesen alacsony – GDP-ből való részesedés arányát.

Sürgős lépéseket kell tenni a legrászorultabb, alacsony jövedelemmel rendelkező idősek helyzetének javítása érdekében.

A küldöttek fontosnak tartották azt, hogy

az év elejei nyugdíjemelésnél vissza kell térni a keresetarányos indexáláshoz.

Szükségesnek látják a nyugdíjas kamara létrehozását, azaz azt, hogy a kormány és a nyugdíjas szervezetek között intézményes kapcsolat alakuljon ki. A további javaslatok egy részében a költségvetést érintő lépéseket szorgalmaztak, illetve csokorba szedték a költségvetést nem érintő, de az idősek életviszonyait könnyítő, a társas kapcsolataikat elősegítő intézkedéseket. Mint az Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (ONYPE) közleményében fogalmazott, javaslataikat a napokban eljuttatják az érintett pártok képviselői számára.

Az idősek problémáit, és a megoldási javaslatokat három fő témában foglalták össze.

Helyi (településeken, vármegyékben megoldandó problémák):

Változtatás javasolnak:

A településen működő szolgáltatási intézmények nyitva-tartásánál, a fogadó óráknál (eü. intézmények, ügyintézés, szolgáltatások stb.)

a közösségi közlekedésben (menetrend, megállók, összehangoltság stb.),

a kedvezményeknél (intézmények, jogosultságok, igazolások stb.),

a pályázatoknál (működési, program, kiadványok, honlapok stb.),

a rendezvényeknél (hagyományőrző, bálok, emlékezések stb.),

a kapcsolattartásnál (önkormányzattal, egymás között, nemzetközi szervezetekkel stb.) – Idősügyi Tanácsok létrehozása,

a helyi nyilvánosságban (print-, elektronikus-, alkalmi kiadványok stb.),

az idősek számára létrehozott intézményeknél (idősek otthona, nappali foglalkoztatók, étkezés, otthonápolás, távfelügyeleti rendszer stb.)

szeretnék, ha javítási kupon biztosítanának nekik (tárgyak második élete, körforgásos gazdaság), illetve

szénmonoxid és füst-érzékelőt (egyedi fűtés, átlagnyugdíj alattiaknak).

A nyugdíjasok által szorgalmazott, országos hatáskörben megoldandó javaslatok két részre bontották, költségvetést érintő és nem érintő kérésekre.

A nyugdíjasok kérései: költségvetést terhelő javaslatok

Szeretnék, hogy

a nyugdíjrendszert megtisztítsák azoktól az elemektől, intézkedésektől, amelyek nem oda tartoznak,

az év elejei nyugdíjemelés a tárgyévet megelőző, a nemzetgazdasági átlag nettó keresetnövekedés mértékével azonos mértékű legyen,

az év elejei nyugdíjemelés szabályai csökkentsék a nemek, a települések és a nyugdíjba vonulás időpontja okán kialakult különbségeket,

a magas jövedelmű személyek nyugdíjmegállapításánál szigorítsák a jelenlegi degresszív határokat,

a nyugdíjprémium feltételeit valorizálják (max.: 20 ezer forint?),

a legalacsonyabb közfinanszírozott, korbetöltött, öregségi nyugdíj mértéke ne lehessen alacsonyabb, mint a megélhetéshez szükséges nagyon szűkös összegű jövedelem mértéke – alapnyugdíj (medián nyugdíj hatvan százaléka),

a korkedvezményes nyugdíj intézményének visszavezetése történjen meg (veszélyes munkakörök definiálása),

a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés összege az év közben elhunyt idős személy örökösét is illesse meg,

a 13.havi nyugdíj összegére a tárgyév januárjában elhunyt idős személy örököse is legyen jogosult,

a heti 40 órát meghaladó túlóra mértékét számítsák be a szolgálati idő megállapításakor,

a nyugdíj megállapítása és folyósítása a bruttó értékben legyen megállapítva (szja-kedvezmények: gyógyszer, gyermeknevelés, biztosítások, 1%ról rendelkezés stb.),

az özvegyi nyugdíjak helyzetét vizsgálják felül (kistelepülésen alacsony nyugdíjjal rendelkezők helyzetének javítása),

a nyugdíjasotthonok férőhelyeinek intenzív növelése (férőhelyek, szakszemélyzet, normatíva) jelenlegi kapacitás: 55 ezer fő – várakozik: 56 ezer fő.

A nyugdíjasok költségvetést nem érintő javaslatai

A nyugdíjasok ezen kívül azt is kérik, hogy:

a nyugdíjasokat jelenleg kedvezményező intézkedések ne szűküljenek, ne szigorodjanak (nők 40, munkavállalás közteher fizetési körülményei, kulturális és sportesemények látogatása, nyugdíjprémium, utazás, nyes, nagyszülői gyes, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, szociális tűzifa stb.),

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlása egészüljön ki azzal, hogy a rendelkező nyugdíjas szülei részére ajánlhassa fel az szja 1 százalékát,

a társasági adó meghatározott részének felajánlása egészüljön ki azzal, hogy kedvezményezett lehessen az idősek érdekében tevékenykedő civil szervezet is,

az ATM-ből térítésmentesen lehessen az átlagnyugdíj mértékéig készpénzt felvenni,

a nyugdíjas státuszt hivatalosan igazoló fényképes igazolvány rendszeresítése,

lehessen a 13. havi nyugdíj terhére előleget felvenni,

a 13.havi nyugdíj folyósítása minden jogosult számára azonos összegű legyen (nemzeti juttatás, társadalmi örökség),

a Nyugdíjbiztosítási Alap váljon Autonóm államigazgatási szervezetté, az FB-ben nyugdíjas szervezetek is helyet kapjanak,

a nyugdíjrendszerben érvényesüljön a szolidaritás elve,

a tervezett inflációhoz igazított év eleji nyugdíjemelés és a tényleges infláció egyenlegét negyedévenként állapítsák meg, és legyen ez alapján nyugdíj-kiegészítés,

hozzák létre az Idősek Jogainak Biztosa intézményét,

alapítsák meg a Nyugdíjas Köztestület intézményét (Országos Nyugdíjas Parlament),

az idősek sérelmére megvalósított bűncselekmények elkövetőinél súlyosbító körülményként vegyék figyelembe a sértett idős korát,

a tipikusan a nyugdíjasoknak felírt gyógyszerek kiszerelése olcsó csomagolásban történjen,

a hatvan év felett egy új szakmát tanulni akaró személy részére tanulmányi szabadság kiadására legyen lehetőség,

szigorítsák az életjáradék lakásért szerződéseket (örökös ellenjegyzése).