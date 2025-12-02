nyugdíjasokproblémákországos nyugdíjas parlament
Gazdaság

A nyugdíjasok sürgős intézkedéseket várnak, életkörülményeik javítása érdekében

Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. ülését tartották az Országházban 2025. november 28-án.,
24.hu
2025. 12. 02. 09:50
Adrián Zoltán / 24.hu
Az Országos Nyugdíjas Parlament VIII. ülését tartották az Országházban 2025. november 28-án.,
A választásokon induló pártoknak juttatták el a nyugdíjasok, miben szeretnének változást.

A helyi nyugdíjas közösségek véleményére és javaslataira épülő dokumentumot fogadott el a pénteken ülésező Országos Nyugdíjas Parlament. Az Országházban megjelent 420 küldött ajánlást fogalmazott meg a 2026. évi országgyűlési választáson induló pártok részére, melyben összefoglalták az életkörülményeik javítása érdekében szükségesnek tartott legfontosabb lépéseket. Kiemelték, hogy

  • jelentősen emelni kell az idősellátásra fordítandó – szégyenletesen alacsony – GDP-ből való részesedés arányát.
  • Sürgős lépéseket kell tenni a legrászorultabb, alacsony jövedelemmel rendelkező idősek helyzetének javítása érdekében.

A küldöttek fontosnak tartották azt, hogy

  • az év elejei nyugdíjemelésnél vissza kell térni a keresetarányos indexáláshoz.

Szükségesnek látják a nyugdíjas kamara létrehozását, azaz azt, hogy a kormány és a nyugdíjas szervezetek között intézményes kapcsolat alakuljon ki. A további javaslatok egy részében a költségvetést érintő lépéseket szorgalmaztak, illetve csokorba szedték a költségvetést nem érintő, de az idősek életviszonyait könnyítő, a társas kapcsolataikat elősegítő intézkedéseket. Mint az Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (ONYPE) közleményében fogalmazott, javaslataikat a napokban eljuttatják az érintett pártok képviselői számára.

Az idősek problémáit, és a megoldási javaslatokat három fő témában foglalták össze.

Helyi (településeken, vármegyékben megoldandó problémák):

Változtatás javasolnak:

  • A településen működő szolgáltatási intézmények nyitva-tartásánál, a fogadó óráknál (eü. intézmények, ügyintézés, szolgáltatások stb.)
  • a közösségi közlekedésben (menetrend, megállók, összehangoltság stb.),
  • a kedvezményeknél (intézmények, jogosultságok, igazolások stb.),
  • a pályázatoknál (működési, program, kiadványok, honlapok stb.),
  • a rendezvényeknél (hagyományőrző, bálok, emlékezések stb.),
  • a kapcsolattartásnál (önkormányzattal, egymás között, nemzetközi szervezetekkel stb.) – Idősügyi Tanácsok létrehozása,
  • a helyi nyilvánosságban (print-, elektronikus-, alkalmi kiadványok stb.),
  • az idősek számára létrehozott intézményeknél (idősek otthona, nappali foglalkoztatók, étkezés, otthonápolás, távfelügyeleti rendszer stb.)
  • szeretnék, ha javítási kupon biztosítanának nekik (tárgyak második élete, körforgásos gazdaság), illetve
  • szénmonoxid és füst-érzékelőt (egyedi fűtés, átlagnyugdíj alattiaknak).

A nyugdíjasok által szorgalmazott, országos hatáskörben megoldandó javaslatok két részre bontották, költségvetést érintő és nem érintő kérésekre.

A nyugdíjasok kérései: költségvetést terhelő javaslatok

Szeretnék, hogy

  • a nyugdíjrendszert megtisztítsák azoktól az elemektől, intézkedésektől, amelyek nem oda tartoznak,
  • az év elejei nyugdíjemelés a tárgyévet megelőző, a nemzetgazdasági átlag nettó keresetnövekedés mértékével azonos mértékű legyen,
  • az év elejei nyugdíjemelés szabályai csökkentsék a nemek, a települések és a nyugdíjba vonulás időpontja okán kialakult különbségeket,
  • a magas jövedelmű személyek nyugdíjmegállapításánál szigorítsák a jelenlegi degresszív határokat,
  • a nyugdíjprémium feltételeit valorizálják (max.: 20 ezer forint?),
  • a legalacsonyabb közfinanszírozott, korbetöltött, öregségi nyugdíj mértéke ne lehessen alacsonyabb, mint a megélhetéshez szükséges nagyon szűkös összegű jövedelem mértéke – alapnyugdíj (medián nyugdíj hatvan százaléka),
  • a korkedvezményes nyugdíj intézményének visszavezetése történjen meg (veszélyes munkakörök definiálása),
  • a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés összege az év közben elhunyt idős személy örökösét is illesse meg,
  • a 13.havi nyugdíj összegére a tárgyév januárjában elhunyt idős személy örököse is legyen jogosult,
  • a heti 40 órát meghaladó túlóra mértékét számítsák be a szolgálati idő megállapításakor,
  • a nyugdíj megállapítása és folyósítása a bruttó értékben legyen megállapítva (szja-kedvezmények: gyógyszer, gyermeknevelés, biztosítások, 1%ról rendelkezés stb.),
  • az özvegyi nyugdíjak helyzetét vizsgálják felül (kistelepülésen alacsony nyugdíjjal rendelkezők helyzetének javítása),
  • a nyugdíjasotthonok férőhelyeinek intenzív növelése (férőhelyek, szakszemélyzet, normatíva) jelenlegi kapacitás: 55 ezer fő – várakozik: 56 ezer fő.

A nyugdíjasok költségvetést nem érintő javaslatai

A nyugdíjasok ezen kívül azt is kérik, hogy:

  • a nyugdíjasokat jelenleg kedvezményező intézkedések ne szűküljenek, ne szigorodjanak (nők 40, munkavállalás közteher fizetési körülményei, kulturális és sportesemények látogatása, nyugdíjprémium, utazás, nyes, nagyszülői gyes, közérdekű nyugdíjas szövetkezet, szociális tűzifa stb.),
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlása egészüljön ki azzal, hogy a rendelkező nyugdíjas szülei részére ajánlhassa fel az szja 1 százalékát,
  • a társasági adó meghatározott részének felajánlása egészüljön ki azzal, hogy kedvezményezett lehessen az idősek érdekében tevékenykedő civil szervezet is,
  • az ATM-ből térítésmentesen lehessen az átlagnyugdíj mértékéig készpénzt felvenni,
  • a nyugdíjas státuszt hivatalosan igazoló fényképes igazolvány rendszeresítése,
  • lehessen a 13. havi nyugdíj terhére előleget felvenni,
  • a 13.havi nyugdíj folyósítása minden jogosult számára azonos összegű legyen (nemzeti juttatás, társadalmi örökség),
  • a Nyugdíjbiztosítási Alap váljon Autonóm államigazgatási szervezetté, az FB-ben nyugdíjas szervezetek is helyet kapjanak,
  • a nyugdíjrendszerben érvényesüljön a szolidaritás elve,
  • a tervezett inflációhoz igazított év eleji nyugdíjemelés és a tényleges infláció egyenlegét negyedévenként állapítsák meg, és legyen ez alapján nyugdíj-kiegészítés,
  • hozzák létre az Idősek Jogainak Biztosa intézményét,
  • alapítsák meg a Nyugdíjas Köztestület intézményét (Országos Nyugdíjas Parlament),
  • az idősek sérelmére megvalósított bűncselekmények elkövetőinél súlyosbító körülményként vegyék figyelembe a sértett idős korát,
  • a tipikusan a nyugdíjasoknak felírt gyógyszerek kiszerelése olcsó csomagolásban történjen,
  • a hatvan év felett egy új szakmát tanulni akaró személy részére tanulmányi szabadság kiadására legyen lehetőség,
  • szigorítsák az életjáradék lakásért szerződéseket (örökös ellenjegyzése).
Kapcsolódó
„A kormány nemcsak megőrzi, hanem be is fagyasztja a nyugdíjak értékét”
Többek között ez hangzott el az idei nyugdíjas parlamenten, ahol téma volt a nyugdíjemelés, a megélhetés és a közelgő választás is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: A Fidesz bele akarja gyömöszölni a Tiszát a baloldali keretbe, hogy ne tudjon többségbe kerülni
A polgármesternek kellett magyarázkodnia az olasz kisváros „nevetséges” korcsolyapályája miatt
Hét éve rohammentő vitte el Kálloy Molnár Pétert egy előadásról – így nyilatkozott akkor az esetről
„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – megszólalt a férfi, aki a Morrison’s-ban halálra vert egy fiatalt
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik