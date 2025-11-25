interjúlidlszlavikovics zita
Gazdaság

A Lidl magyarországi vezetője: A kormányzati intézkedések miatt sérül az egészséges verseny, ami a vevőket is negatívan érintheti

Farkas Norbert / 24.hu
admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
2025. 11. 25. 12:03
Farkas Norbert / 24.hu
2024-ben csak a kiskereskedelmi különadóra 55 milliárd forintot, potenciális profitjuk kétharmadát fizette be a költsévetésbe a Lidl Magyarország – mondta a 24.hu-nak Szlavikovics Zita, a cég igazgatósági elnöke. A szakember szerint az utóbbi években a vevők inkább több kisebb bevásárlást csinálnak, valószínűleg azért, mert vékonyabb lett a pénztárcájuk. Szerinte ha újabb sarcot vetnének ki a kiskereskedelmi szektorra, az akár láncbezárást is okozhat, de nem náluk. Interjúnkban beszélünk arról is, hogy az évek során bevezetett számos, a láncokat sújtó kormányzati intézkedés mellett miként tudtak mégis folyamatosan növekedni, és milyen kompromisszumokat voltak kénytelen hozni.

A fő kérdésünk az, hogy mi a Lidl titka, de előtte még érdekel, hogy milyen gyakran jár a lánc első számú vezetőjeként a boltjaikban.

Mindig járom az üzleteinket, Budapesten és vidéken is. Csapattal, előre bejelentve, bejelentés nélkül, akár csak beugorva valamit vásárolni. Mindig Lidlben vásárolok. Mindezt azért tartom fontosnak, hogy képben legyek, mi van az üzleteinkben, és hogy elbeszélgessek az ott dolgozókkal, vezetőkkel, hogy tudjam, miről hogyan gondolkodnak. Meggyőződésem, hogy irodából nem lehet jól irányítani egy kereskedelmi vállalatot. Elengedhetetlen az is, hogy személyesen találkozzunk a vásárlóinkkal, és közvetlenül ismerjük az igényeiket, csak irodából nem lehet egy ilyen céget vezetni.

Hogyan csinálják, amit az utóbbi öt évben elértek? Évek óta élnek a multi élelmiszerláncokat sújtó kormányzati intézkedések (kiskereskedelmi különadó, árstop, kötelező akciózás, árrésstop, plázastop). Folyamatosan emelkednek a költségek (bérek, energia, beszerzés, fenntartás). Ennek ellenére folyamatosan képesek voltak növekedni, miközben számos lánc komoly gondokkal küzd. Többeknél mínuszba fordult az eredményesség, önöknél viszont csak némi visszaesés volt 2022-ben, ami azóta stabilizálódott azon a szinten. 2020 óta vezetik az FMCG (gyorsan forgó napi termékek) ranglistáját, egyre inkább megelőzve a többi láncot. Szóval mi a Lidl titka?

18 éve vagyok a Lidlnél, ezen belül több évet dolgoztam különböző külföldi leányvállalatoknál, a magyarországi lánc vezetését pedig tavaly szeptemberben vettem át. Ennyi céges tapasztalattal azt tudom mondani, hogy a titkunk a rugalmas hozzáállás – alkalmazkodunk a kormányzati intézkedésekhez, a gazdasági-, politikai- vagy akár környezeti változásokhoz. Ez a fajta alkalmazkodóképesség, kiegészülve az alacsony működési költségekkel, nehéz gazdasági helyzetben is óriási előnyt jelent. Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy ugyanazzal az üzleti modellel vagyunk sikeresebbek itthon, mint amivel a többi Lidl üzlet működik világszerte. Ez pedig egyértelműen a kiemelkedő kollégáknak köszönhető, hiszen ők azok, akik minden nap a maximumot nyújtják, folyamatos fejlődésre törekszenek, és ezzel hozzájárulnak a vállalat sikeréhez.

Értem, de nyilván minden más lánc is igyekszik rugalmasan alkalmazkodni a változó körülményekhez. Mi az, ami önöket kiemelte a mezőnyből?

Sok versenytársunkhoz képest alacsonyabb létszámmal dolgozunk, ami a versenyképességünk egyik mozgatórugója.

De ha kevesebb embernek kell elvégeznie a munkát, az nem azt jelenti, hogy nekik meg kell szakadniuk?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán reagált az Index cikkére: Az emberektől elveszik a lóvét
Ez lett az év szava 2025-ben
A halál legrosszabb módjairól beszélt az egyik legtapasztaltabb törvényszéki halottkém
„Egy politikai maffia degeszre keresi magát” – a magyar kormány volt porondon az Európai Parlamentben
Bejelentette a Tisza, hogy a jelöltjeik közül kik jutottak tovább a második fordulóba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik