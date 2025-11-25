A fő kérdésünk az, hogy mi a Lidl titka, de előtte még érdekel, hogy milyen gyakran jár a lánc első számú vezetőjeként a boltjaikban.

Mindig járom az üzleteinket, Budapesten és vidéken is. Csapattal, előre bejelentve, bejelentés nélkül, akár csak beugorva valamit vásárolni. Mindig Lidlben vásárolok. Mindezt azért tartom fontosnak, hogy képben legyek, mi van az üzleteinkben, és hogy elbeszélgessek az ott dolgozókkal, vezetőkkel, hogy tudjam, miről hogyan gondolkodnak. Meggyőződésem, hogy irodából nem lehet jól irányítani egy kereskedelmi vállalatot. Elengedhetetlen az is, hogy személyesen találkozzunk a vásárlóinkkal, és közvetlenül ismerjük az igényeiket, csak irodából nem lehet egy ilyen céget vezetni.

Hogyan csinálják, amit az utóbbi öt évben elértek? Évek óta élnek a multi élelmiszerláncokat sújtó kormányzati intézkedések (kiskereskedelmi különadó, árstop, kötelező akciózás, árrésstop, plázastop). Folyamatosan emelkednek a költségek (bérek, energia, beszerzés, fenntartás). Ennek ellenére folyamatosan képesek voltak növekedni, miközben számos lánc komoly gondokkal küzd. Többeknél mínuszba fordult az eredményesség, önöknél viszont csak némi visszaesés volt 2022-ben, ami azóta stabilizálódott azon a szinten. 2020 óta vezetik az FMCG (gyorsan forgó napi termékek) ranglistáját, egyre inkább megelőzve a többi láncot. Szóval mi a Lidl titka?

18 éve vagyok a Lidlnél, ezen belül több évet dolgoztam különböző külföldi leányvállalatoknál, a magyarországi lánc vezetését pedig tavaly szeptemberben vettem át. Ennyi céges tapasztalattal azt tudom mondani, hogy a titkunk a rugalmas hozzáállás – alkalmazkodunk a kormányzati intézkedésekhez, a gazdasági-, politikai- vagy akár környezeti változásokhoz. Ez a fajta alkalmazkodóképesség, kiegészülve az alacsony működési költségekkel, nehéz gazdasági helyzetben is óriási előnyt jelent. Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy ugyanazzal az üzleti modellel vagyunk sikeresebbek itthon, mint amivel a többi Lidl üzlet működik világszerte. Ez pedig egyértelműen a kiemelkedő kollégáknak köszönhető, hiszen ők azok, akik minden nap a maximumot nyújtják, folyamatos fejlődésre törekszenek, és ezzel hozzájárulnak a vállalat sikeréhez.

Értem, de nyilván minden más lánc is igyekszik rugalmasan alkalmazkodni a változó körülményekhez. Mi az, ami önöket kiemelte a mezőnyből?

Sok versenytársunkhoz képest alacsonyabb létszámmal dolgozunk, ami a versenyképességünk egyik mozgatórugója.

De ha kevesebb embernek kell elvégeznie a munkát, az nem azt jelenti, hogy nekik meg kell szakadniuk?