Alig akcióztak a multik az árstop utáni első kötelező akciós napon

Pedig több akció lehetett, ám ez valamiért nem látszott az árfigyelőben.

Augusztus elsejével vége lett a nyolc–kilenc termékre (kristálycukor, BL55-ös finomliszt, napraforgó étolaj, 2,8 százalékos UHT tej, csirkemellfilé, csirkefarhát, sertéscomb, tojás, nem újburgonya) tavaly február óta élő, a 2021 október közepi árak használatát az egész kereskedelemre előíró árstopnak, és egy új világ kezdődött.

Az árstopos termékek bekerültek a kötelező akciózás alá. A volt árstopos termékeknél a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) közleménye alapján az új szabály az, hogy heti rendszerességgel (csütörtöktől szerdáig) legalább 2 termékfajtában valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15 százalékkal olcsóbban kell kínálniuk a kötelező akciózásra kötelezett üzleteknek (amelyeknél 2021-ben a nettó árbevétel meghaladta az egymilliárd forintot), készlettartási kötelezettség mellett. Emellett átmenetileg azt is előírták, hogy a fennmaradó 6 termékfajta árai sem lehetnek magasabbak, mint a beszerzési ár. Vagyis veszteségesen kell ezeket a termékeket árulniuk. De csak nekik.

Ennek megfelelően augusztus 3-án, csütörtökön elindult a volt árstopos termékeknél is a kötelező akciózás. Az árfigyelő alapján azonban a multiláncoknak így elsőre nem sikerült teljesíteniük az erre vonatkozó új szabályt, legalábbis, ha azt nézzük, mely termékeknél tüntettek fel akciós árat.

A Sparnál volt meg egyedül, hogy legalább kétféle terméknél tüntettek fel az árfigyelőben akciót, a lisztnél azt is teljesítették, hogy mindegyik BL55-ös akciós legyen, a sertéscombnál azonban a háromból csak két terméknél szerepelt akciós ár a GVH-s keresőben. Az Auchannál csak egy terméknél, a kristálycukornál találtunk akciós árakat, azon belül minden terméknél. Amit még láttunk, hogy a sertéscombnál egy kivételével mindegyik termékük olcsóbb volt ugyan, mint szerdán, viszont akciót nem jelenítettek meg. Az Aldi akciózott még – mindegyik étolajjal –, és náluk a kristálycukor volt egy kivételével olcsóbb akciójelzés nélkül, mint szerdán. A Tesco, a Lidl és a Penny árainál egyik sem volt pirossal jelölve (ez az akciózás jele), és nem szerepelt az ár melletti kis információs (i) jelet lenyitva sem akcióra utalás.

Ez azért furcsa, mert a megkeresésünkre egyedül érdemben válaszoló Lidl azt írta: náluk már szerdán is akciós volt a liszt és az UHT-tej, ahogy ma is – csakhogy az árfigyelőben egyik napon sem akciósként lettek megjelenítve az áraik. Tejből és lisztből is csak egyfajta van náluk, szóval, ha a feltüntetett áruk akciós volt (pusztán csak valamiért nem tüntették fel), akkor ők teljesítették az előírást. Úgy tűnik, az adminisztráció nem követte le az akciót. A többieknél nem tudjuk, mi a helyzet, mert nem vagy érdemben nem válaszoltak megkeresésünkre.

Ami még érdekes, hogy a korábbi árstopos termékek alig 10 százaléka volt akciós az első kötelező akciós napon az árfigyelő szerint, 167-ből mindössze 16. De nézzük, hogy az egyes láncoknál mi mennyibe kerül az árfigyelő alapján, és ezekből mi az akciós.

A lisztnél csütörtökön is a Lidl ára volt a legolcsóbb, 139 forint (nem akciósnak volt jelölve, de a lánc ugye azt írta nekünk, hogy akciós), az átlagár 204 forintra jött ki, ami több mint az utolsó árstopos nap (július 31.) legolcsóbb ára, amit a G7 rögzített, de kevesebb, mint a legutóbbi (júniusi) KSH-s átlagár (ami egyébként nemigen változott az árstop miatt már jó ideje). A legdrágább liszt megközelítette a 300 forintot. A kötelező akciózás első napján kilenc lisztnél szerepelt az árfigyelőben akciós jelölés.

A kristálycukornál csak két akciós ár szerepelt a listában, de nem ezek voltak a legolcsóbbak, hanem a két lidles cukor (395 forint). A másik véglet a 469 forintos tescós ár volt. Az átlagár 428 forint lett, ami majdnem duplája (1,86-szorosa), mint a legolcsóbb utolsó napi árstopos ár (229 forint), és jóval felülmúlja a KSH-s átlagárat is.

Napraforgó-étolajból három akciós volt, és ezek közül az egyik, az aldis lett a legolcsóbb (419 forint), amihez képest több mint duplájába került a legdrágább, egy tescós (929 forint). Az árfigyelős árak alapján számított átlag 641 forint lett – ez kevesebb, mint a KSH-s átlag, de több, mint a július 31-i (utolsó) árstopos nap legalacsonyabb ára.

A sertéscombnál is csak két akciós termék akadt, de nem ezek a legolcsóbbak, hanem egy tescós és egy auchanos holtversenyben (1299 forint), ami ugyanannyi, mint a legolcsóbb árstopos ár volt az utolsó napon. A legdrágább termék is auchanos (1989 forint) lett. A csütörtöki átlagár (1618 forint) felülmúlta a KSH-s árat és persze az árstopos utolsó minimumárat is.

A másik négy terméknél a csütörtöki árfigyelőben nem jelenítettek meg akciót.

Csirkemellből 1399 forinttól (Tesco, ahogy szerdán is) 4349 forintig tartott a paletta (ez az egyik aldis baromfihús volt). A termékek zömének ára meghaladta a korábbról figyelembe vetteket (KSH-s 1770, árstopos utolsó legolcsóbb 1499 forint), és az átlagár (2437 forint) is jóval ezek felett volt csütörtökön.

Tojásból volt a legnagyobb választék az árfigyelőn, 54-féle volt kapható csütörtökön, közülük egynél sem jelöltek akciót. Az átlagár (682 forint/10 darab) szinte hajszálra megegyezik az utolsó napi legkisebb árstopos árral, és jóval kevesebb, mint a KSH-s átlag (894 forint), ami alá a legtöbb termék befért. A tojásárpaletta két vége a szerdaival egyező, egy pennys tojás a legalacsonyabb (445 forint) és egy tescós lett a legmagasabb (1010 forint) árú.

Az 2,8 százalékos UHT-tejnél is nagyjából a szerdai árakkal találkozhattunk, akciót nem jelöltek csütörtökön sem. 205 forint (Aldi, Lild, Auchan holtversenyben) és 378 forint (Auchan) közötti árak szerepeltek az árfigyelőben. Az átlagár (284 forint) kevesebb lett, mint a KSH-s átlag (300 forint), de jóval magasabb, mint az utolsó árstopos árak legolcsóbbika (209 forint).

Csütörtökön kuriózumként találtunk nem újburgonyát is az árfigyelőben, igaz, csak hármat 258 és 309 forint közötti áron. Akció nem volt. Ezek az árak jóval alulmúlták a korábbról megfigyelteket – feltesszük azért, mert már elkezdődött az újburgonya szezonja. (Újburgonyára nem vonatkozik az árstopot követő kötelező akciózás.)