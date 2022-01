Orbán: hat terméknél beavatkozik a kormány az árak alakulásába

Egyes alapvető élelmiszerek árát a tavaly októberi szintre kell visszavinni.

A kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ennek a hat terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt

– jelentette be a kormányfő a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor hozzátette, az intézkedés minden üzletben meg kell, hogy történjen, így a vásárlók február 1-jétől a tavaly októberi árakon vásárolhatják meg ezeket a termékeket.

A kormányfő indoklásul elmondta, hogy egész Európában nőnek az árak, és miközben idehaza sikerült megfékezni az üzemanyagárakat, kamatstopot vezettek be, és érvényben van a rezsicsökkentés is, így az energia fixáras, az élelmiszerek ára nálunk is nő, ezért van szükség a beavatkozásra, a családok védelme érdekében.