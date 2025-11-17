Lázár János „megkegyelmezett” a Strabagnak

Feltételeket szabott a Strabagnak Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága napirendre vette az általa beadott törvénymódosítást.

A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat”

– jelentette ki Lázár, miután a Gazdasági Bizottság hétfőn megtárgyalta az általa beadott törvénymódosítást. Ennek keretében már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne az, hogy csak azok a cégek vehetnek részt állami építési beruházásokban, akik folyamatosan eleget tesznek jótállási kötelezettségüknek – írja a Világgazdaság.

A miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, „a legfontosabb játékszabály, hogy aki az államnak dolgozik, annak kiváló műszaki tartalomban, megfizethető áron kell szolgáltatnia. Hozzátette: a műszaki tartalom hiányosságai miatt vállalni kell a következményt. Aki rosszul tejesít és nem javítja ki a hibákat, azt kizárjuk a közbeszerzésekből és nem vagyunk hajlandóak 10 százaléknál több profitot elismerni sem a Strabagnak, sem másoknak. Most egyszerre harcolunk a Strabaggal, egyszerre harcolunk a magyar V-híddal. Egyikkel azért, mert az M30-as autópályát elrontotta, nem volt hajlandó határidőre kijavítani. A V-híddal, a magyarokkal pedig azért harcolunk, mert nem akarják elfogadni, hogy 10 százaléknál többet nem kereshetnek.”

Márpedig külföldi vagy magyar, az a lényeg, hogy jó legyen és megfizethető

– foglalta össze a miniszter a Facebookon.

Lázár János korábbi ígéretének megfelelően november 4-én benyújtotta a közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló javaslatát, amelynek célja, hogy „állami építési beruházások esetében azon gazdasági társaságok és kapcsolt vállalkozásaik, amelyek ezen beruházások tekintetében a közbeszerzési szerződéseket súlyosan megszegik, a jótállási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, azok ne lehessenek fővállalkozók, alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek”.

Forró lett a talaj az osztrák cég alatt

„ Strabag átbaszott bennünket” – mondta október végi bejelentkezésében Lázár János. Nem sokkal később arra szólította fel az építőipari vállalatot, hogy „húzzanak el ebből az országból”.

A miniszter annak kapcsán gurult méregbe, hogy M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető oldalán tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti szakaszon lezárták, s az útzárat máig nem oldották fel. A helyszínen áldatlan állapotok uralkodnak, a forgalom a régi 3-as főútra zúdul. A lezárás oka, hogy az autópályán hiba keletkezett: megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út. Bár a lezárás 2024 eleje óta tart, a repedés sokkal régebbi.

Lázár ezt követően ultimátumot adott az osztrák gyökerű cégnek, melynek értelmében, amíg nem javítja ki az M30-as autópályán keletkezett hibát, addig a vállalattal nem írnak alá új szerződést. Akkor arról beszélt, hogy februárban megkezdik a munkálatokat, és október 31-e a határidő a javításra, amelynek 4–5 milliárd forintos költsége a Strabagot terheli.

Nem volt tisztázva ugyanakkor, hogy ki készíttette az előzetes talajvizsgálatokat, a terveket, illetve megfelelő volt-e a kivitelezés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) annak idején elfogadta a kiviteli terveket, majd jóváhagyta a munkák után a kifizetéseket, így kérdéses, hogy miért a Strabagra húzták a felelősséget.